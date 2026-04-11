Belgrano consiguió un triunfo valioso en Córdoba, derrotó 1 a 0 a Aldosivi y se acomodó entre los de arriba en la Zona B del Torneo Apertura 2026. El equipo de Ricardo Zielinski encontró la ventaja en el primer tiempo y después sostuvo el resultado con carácter, incluso cuando tuvo que jugar buena parte del complemento con diez futbolistas.
Belgrano aguantó con diez, venció a Aldosivi y se metió en zona alta de la Zona B
El Pirata ganó 1 a 0 en Alberdi con un gol de Lucas Zelarayán, resistió casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y trepó al cuarto puesto del grupo.
El único gol de la noche lo convirtió Lucas Zelarayán a los 28 minutos del primer tiempo. El enganche fue otra vez el faro del Pirata y terminó resolviendo un partido trabajado, en el que Belgrano debió cerrar filas tras la expulsión de Emiliano Rigoni en el inicio de la segunda mitad.
Zelarayán marcó la diferencia
Durante buena parte del primer tiempo no hubo grandes emociones, pero cuando el partido se abrió, Belgrano golpeó con su jugador más desequilibrante. Primero, Zelarayán avisó con un remate potente que dio en el travesaño. En la jugada siguiente, volvió a aparecer para capitalizar una buena combinación ofensiva y romper el cero.
La acción del gol nació con una pelota bajada al segundo palo y una asistencia rasante al área. Allí apareció el exjugador de la Selección de Armenia para definir bajo, junto al palo izquierdo de Axel Werner, y darle al equipo cordobés una ventaja que terminaría siendo decisiva.
El Pirata resistió con uno menos
El panorama se complicó rápido en el complemento. A los seis minutos, Emiliano Rigoni fue expulsado por un exceso verbal y dejó a Belgrano con diez. Desde ese momento, Aldosivi tomó más la pelota y se adelantó en busca del empate, mientras el local intentaba sostenerse con orden y mucha concentración.
El equipo marplatense, sin embargo, tardó en convertir esa posesión en situaciones claras. Recién en el tramo final logró inquietar con mayor profundidad, primero con un remate de Agustín Palavecino y después con la jugada más clara de la noche, cuando Junior Arias sacó una volea que dio en el travesaño y fue despejada sobre la línea por Leonardo Morales.
Esa acción terminó de sellar una noche de resistencia para Belgrano, que supo cerrar el partido pese a la desventaja numérica. El 1 a 0 lo dejó con 22 puntos y en el cuarto lugar de la Zona B, mientras que Aldosivi sigue comprometido en el fondo de la tabla y en zona de descenso por promedios.