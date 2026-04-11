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Chelsea mantiene la sanción a Enzo Fernández pese a sus disculpas por hablar de Real Madrid

Liam Rosenior confirmó que el argentino pidió perdón al club y al cuerpo técnico, pero no jugará ante Manchester City. La sanción interna de dos partidos seguirá vigente.

Liam Rosenior confirmó que Enzo Fernández no jugará el domingo ante Manchester City.Foto: ReutersLiam Rosenior confirmó que Enzo Fernández no jugará el domingo ante Manchester City.Foto: Reuters
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La situación de Enzo Fernández en Chelsea bajó el tono, pero no cambió en lo esencial. El entrenador Liam Rosenior confirmó este viernes que el volante argentino se disculpó con el club y con el cuerpo técnico por sus declaraciones sobre un eventual futuro en Real Madrid, aunque aclaró que la sanción interna seguirá en pie.

Eso significa que Enzo no estará disponible para el partido del domingo ante Manchester City. El mediocampista ya había quedado afuera del cruce de FA Cup ante Port Vale y ahora cumplirá el segundo encuentro de castigo, en medio de una situación que Chelsea decidió manejar como una cuestión de disciplina interna.

Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - March 21, 2026 Chelsea's Enzo Fernandez looks dejected after the match REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..El volante argentino pidió disculpas, pero Chelsea mantuvo la sanción interna. Foto: Reuters

Rosenior confirmó el castigo

En conferencia de prensa, Rosenior explicó que mantuvo varias charlas con Enzo y que el jugador pidió disculpas. Aun así, sostuvo que la decisión tomada no se modificará y que el argentino no será parte del plantel para el duelo frente al City. El técnico también dejó entrever que todavía quedan asuntos por resolver puertas adentro.

El entrenador evitó convertir el episodio en un conflicto mayor, pero defendió la postura del club. Remarcó que no se trata de un problema personal con Enzo, sino de una cuestión vinculada a valores, cultura de grupo y límites internos dentro de un equipo que pelea por objetivos importantes en el cierre de la temporada.

Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - March 21, 2026 Chelsea's Enzo Fernandez during the warm up before the match REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Enzo ya se perdió el cruce de FA Cup ante Port Vale y cumplirá su segundo partido de castigo. Foto: Reuters

Qué pasó con Enzo

La sanción se originó después de unas declaraciones del argentino durante la fecha FIFA, cuando dejó abierta la puerta a evaluar su futuro tras el Mundial 2026 y habló de su interés por vivir en Madrid. Esos dichos fueron interpretados en Chelsea como un mensaje impropio para un futbolista que además ocupa un rol de liderazgo dentro del plantel.

A partir de ahí, Rosenior decidió marginarlo por dos partidos. El agente del jugador, Javier Pastore, cuestionó públicamente esa medida y la calificó como injusta, aunque el club mantuvo la línea elegida y ahora ratificó que el castigo se completará sin cambios pese al pedido de disculpas.

El futuro inmediato

Más allá del episodio, Rosenior dejó claro que sigue considerando a Enzo una pieza importante para el futuro del equipo. Su idea es que, una vez cumplida la sanción, vuelva a integrarse al grupo y retome un papel central en la recta final de la campaña.

El próximo paso, entonces, será ver si el argentino reaparece en la fecha siguiente, cuando Chelsea enfrente a Manchester United. Por ahora, el club sostiene la sanción, cierra filas antes del choque con el City y posterga cualquier resolución más profunda para después del fin de semana.

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