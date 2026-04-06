Alejandro Garnacho, una de las mayores promesas del fútbol mundial y pieza clave en la renovación de la "Scaloneta", vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez lejos de las áreas rivales. Tras meses de especulaciones y una mediática ruptura con Eva García —madre de su hijo Enzo—, el atacante de 21 años confirmó su noviazgo con Adriana Lobaz, una joven influencer y maquilladora nacida en Zaragoza, España.
Alejandro Garnacho blanqueó su nuevo romance con una modelo española
El joven delantero del Chelsea y la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al mostrarse públicamente con Adriana Lobaz. Los detalles de una relación que incluye lujos, viajes privados y una polémica separación de la madre de su hijo.
La noticia, que ya recorre los principales portales de Europa, cobró fuerza definitiva luego de que el propio futbolista compartiera imágenes en sus redes sociales junto a Lobaz. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, la relación no sería algo pasajero: la joven ya se habría instalado en Londres para acompañar el presente del "Bichito" en la Premier League.
El "blanqueo" en redes y los detalles del romance
Lo que comenzó como un rumor en diciembre pasado, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Inglaterra, terminó de confirmarse este fin de semana. Garnacho publicó una fotografía de Lobaz durante una salida al cine, gesto que en el código de las redes sociales equivale a una presentación oficial.
Periodistas especializados en la farándula europea, como Roberto Antolín, aseguran que el vínculo es de una intensidad notable. "Ella vive con él en Londres y él le ha dado una tarjeta de crédito sin límite de gastos", revelaron medios internacionales. Además, se supo que los traslados entre Madrid y Londres se realizan frecuentemente en aviones privados, marcando el estándar de vida de la nueva pareja.
El trasfondo de la ruptura con Eva García
La confirmación de este nuevo romance no estuvo exenta de críticas. Muchos seguidores del futbolista expresaron su malestar en las redes, recordando que la separación de Eva García es relativamente reciente. García acompañó a Garnacho desde sus inicios en las inferiores y es la madre de su único hijo, nacido a finales de 2023.
Mientras la influencer española borró casi todo rastro del futbolista en su feed de Instagram, Garnacho parece haber dado vuelta la página definitivamente. Sin embargo, el entorno del jugador asegura que el delantero busca mantener su enfoque profesional en el Chelsea, donde viene de tener actuaciones destacadas, a pesar de las turbulencias de su vida privada.
Presente deportivo entre el Chelsea y la Selección
A pesar de las noticias del corazón, Garnacho atraviesa un momento de consolidación en el fútbol inglés tras su traspaso desde el Manchester United. Recientemente, fue protagonista en la clasificación de su equipo a las semifinales de la FA Cup. Para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, la prioridad es que el jugador mantenga el equilibrio emocional para seguir siendo una opción fija de cara al Mundial 2026.