Fuerte acusación

Yanina Latorre tildó de "negadora serial" a Evangelina Anderson en un nuevo cruce con la modelo

El enfrentamiento público entre la conductora de SQP y la ex de Martín Demichelis volvió a captar la atención en las redes sociales tras un conflicto mediático que explotó por un supuesto video que demostraría un romance de la ex participante de MasterChef Celebrity con un hombre casado.