La defensa de Yanina Latorre tras quedar envuelta en la causa $Libra

La conductora Yanina Latorre salió a responder luego de que su nombre circulara en redes sociales en relación con la causa judicial que investiga la criptomoneda $Libra. En un extenso descargo, negó estar involucrada y explicó el origen de los chats filtrados con Mauricio Novelli.
Latorre remarcó que su relación con Novelli comenzó en 2023 y que no tenía forma de anticipar lo que ocurriría después. “Mi relación con este hombre data del año 2023. Yo no soy futuróloga, no tenía manera de saber que en febrero de 2025 él iba a estar involucrado en una estafa”, expresó.
Según explicó, el contacto se dio en el marco de una propuesta laboral vinculada a la promoción de Binance. “Me propuso una colaboración para Binance, que es una empresa seria. Chequeé que no fuera algo marginal. Acepté, hice el video, me pagaron y nunca más”, detalló.
📢 EL DESCARGO DE YANINA LATORRE TRAS LA VIRALIZACIÓN DE SUS CHATS CON NOVELLI: "No quieran ensuciar mi nombre"
La conductora insistió en diferenciar su participación en una campaña publicitaria de cualquier vínculo con la causa judicial. “Yo hablé con este tipo entre 2023 y 2024. Lo de Libra fue en 2025. Una cosa es estar en una estafa y otra muy distinta es que te contraten para una publicidad legal”, sostuvo.
Además, cuestionó que se la mencione sin formar parte del expediente. “No estoy nombrada en la causa, no soy testigo, no figuro en el expediente. Soy una mina que tenía chats con un pibe por un trabajo”, afirmó.
Latorre habló sobre su relación con Novelli y negó acusacione.
Críticas yrespuesta aperiodistas
En su descargo, también apuntó contra Nancy Pazos, Pablo Duggan y Julia Mengolini, a quienes acusó de impulsar cuestionamientos en su contra.
“Entiendo que me quieran pegar porque soy anti-K y le pego mucho al kirchnerismo, les sirve. Pero no inventen que soy estafadora”, lanzó, al tiempo que consideró que se intenta desviar el foco de los verdaderos involucrados.
Yanina Latorre negó vínculos con la causa de la criptomoneda $Libra.
Unmensaje final ypostura firme
Para cerrar, Latorre dejó en claro su postura frente a la polémica y defendió su trayectoria. “Busquen a los chorros, a los corruptos. Hablar todo el día de Yanina Latorre le quita seriedad a la investigación”, señaló.
También aseguró que no cambiará su actitud frente a las críticas: “No me van a callar ni me van a amedrentar, yo vivo de mi trabajo y no tengo nada que esconder”.