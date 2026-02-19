Yanina Latorre sorprendió con una confesión sobre su relación con Diego: “Alguna vez no me debo haber portado bien”
La panelista y conductora volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una declaración inesperada sobre su vínculo con su esposo. En una charla televisiva, reconoció errores del pasado y reflexionó sobre los altibajos de su matrimonio, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.
En una entrevista sin filtros en el programa Intrusos, Yanina Latorre reflexionó sobre más de 30 años de relación con Diego Latorre, recordó el escándalo de 2017 con Natacha Jaitt y sorprendió al admitir que ella tampoco fue perfecta. Sus palabras generaron impacto inmediato en el estudio y en las redes sociales.
Una charla íntima en televisión
Yanina Latorre participó del programa Intrusos y mantuvo una conversación personal sobre su vínculo con Diego Latorre, la infidelidad que marcó a la pareja en 2017 y el valor que hoy le asigna a la lealtad luego de más de tres décadas de matrimonio. Además, lanzó una confesión inesperada que dejó sin palabras a los panelistas.
La conductora de Sálvese Quien Pueda explicó por qué sigue junto a su esposo: “Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida. Soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida”.
El recuerdo del escándalo con Natacha Jaitt
Durante la entrevista, el equipo recordó el episodio ocurrido en 2017, cuando trascendió el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt, un hecho que tuvo una fuerte repercusión mediática y que Yanina atravesó de manera pública.
Lejos de esquivar el tema, la panelista afirmó: “Me fue infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio”.
Infidelidad y lealtad, dos conceptos distintos
Yanina también marcó una diferencia clara entre fidelidad y lealtad: “Para mí, un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no”.
Con esa definición, buscó explicar por qué pudo continuar con su matrimonio pese a la exposición del conflicto.
Consultada sobre si ella también había atravesado situaciones similares, respondió con franqueza: “Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada… por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada”.
Y luego lanzó la frase más comentada del programa: “Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie”.
Ante la pregunta directa sobre si Diego conocía ese episodio, respondió entre risas: “No, no, no. Se está enterando ahora Diego… Besito”.
Yanina aclaró que su relación no funciona bajo un esquema de pareja abierta: “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”.
También reveló que su marido se enteró tiempo atrás de ese episodio por una amiga: “Él a mí también me perdonó. Fue hace muchos años, yo no era famosa. Nunca salí con un jugador de fútbol ni con un famoso que no sea Diego”.
"Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida", dijo la conductora, quien está comprometida con el exfutbolista hace años.
Una decisión personal
La panelista remarcó que continuar en pareja no responde a presiones externas: “No lo hago por mandato. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta compartir con él”.
Con una mezcla de sinceridad y humor, Yanina Latorre volvió a poner su vida personal en primer plano y abrió un debate sobre infidelidad, lealtad y perdón en parejas de larga duración. Su confesión, inesperada y directa, reavivó el interés público sobre uno de los matrimonios más expuestos del mundo del espectáculo argentino.