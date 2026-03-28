Virginia Gallardo habló sobre los rumores de romance con Roberto García Moritán
La actual diputada nacional por Corrientes salió al cruce de las versiones que hablaban de un acercamiento con el exmarido de Pampita. El origen de las especulaciones y la tajante respuesta de la exmodelo.
En las últimas horas, el avispero del espectáculo y la política se vio sacudido por una versión que escaló con rapidez en las redes sociales y programas de televisión: un supuesto romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán. Sin embargo, la propia protagonista decidió cortar de raíz las especulaciones con una respuesta breve pero terminante que no deja margen a la duda.
Ante la consulta de los medios sobre este incipiente vínculo que habría nacido al calor de los "likes" y los comentarios en Instagram, Gallardo fue contundente: 'No es cierto', sentenció la legisladora en diálogo con la prensa, buscando cerrar un capítulo que ya empezaba a generar todo tipo de teorías sobre una nueva pareja que uniría los pasillos del Congreso con la exposición mediática.
Virginia Gallardo, recordada por su pasado en el teatro de revista y su relación con Ricardo Fort, transita hoy un camino alejado de las plumas.
El origen del rumor: likes y señales digitales
La versión cobró fuerza a partir de los datos aportados por la periodista Fernanda Iglesias, quien en el programa Puro Show (El Trece) deslizó que algo podría estar "gestándose" entre ambos. Según se detalló, el empresario gastronómico y exministro porteño se habría mostrado particularmente activo en el perfil de la correntina, reaccionando con frecuencia a sus publicaciones.
'Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose', había anticipado Iglesias, poniendo el foco en la "creciente interacción" virtual. A esto se sumaron las apreciaciones de influencers del mundo del espectáculo, como Pochi de Gossipeame, quien analizó que un vínculo de este tipo podría resultar beneficioso para ambos perfiles, dado que Moritán busca desde hace tiempo insertarse en las filas de las fuerzas libertarias, espacio al que pertenece Gallardo.
Moritán continúa en el centro de la escena tras su mediática separación de Pampita y su salida del gobierno porteño tras diversas denuncias.
Cruce de mundos: entre la política y el espectáculo
La noticia generó un impacto especial por el presente de ambos. Virginia Gallardo, recordada por su pasado en el teatro de revista y su relación con Ricardo Fort, transita hoy un camino alejado de las plumas, enfocada en su rol como diputada nacional por su provincia natal. Por su parte, Roberto García Moritán continúa en el centro de la escena tras su mediática separación de Carolina "Pampita" Ardohain y su salida del gobierno porteño tras diversas denuncias.
Si bien las señales digitales suelen ser la antesala de muchos romances en la era moderna, esta vez la respuesta de la fuente directa fue un muro infranqueable. Pese a que fuentes cercanas al entorno mediático sugerían que ambos están "solteros y disponibles" —tras la ruptura de Gallardo de una relación de diez años a fines de 2024—, la diputada prefirió no dejar lugar a segundas interpretaciones.
Por el momento, el "operador de likes" de Moritán no parece haber surtido efecto, o al menos no el que la opinión pública imaginaba. Mientras García Moritán optó por el silencio o respuestas esquivas en sus redes —llegando incluso a chicanear a periodistas que le consultaron por el tema—, Gallardo eligió la sobriedad de la desmentida directa.
Así, la historia que prometía ser el romance del otoño entre la política y el "show" parece haberse quedado, al menos por ahora, en un simple intercambio de interacciones virtuales que no llegaron a cruzar la barrera de la realidad.