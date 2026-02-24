Pampita rompe el silencio y lanza una dura advertencia tras los rumores de infidelidad: "Soy una mina grande"
La modelo y conductora enfrentó las versiones que vinculan a su pareja, Martín Pepa, con una supuesta traición. "Voy hasta las últimas consecuencias", sentenció la artista, dejando en claro que no permitirá que se dañe su honor ni el de su familia.
En un clima de alta tensión mediática, Carolina "Pampita" Ardohain decidió dejar de lado el hermetismo para "dar la cara" ante la ola de rumores que arreciaron en las últimas horas. La modelo, que atraviesa un romance de alto perfil con el polista Martín Pepa, se vio envuelta en versiones periodísticas que hablaban de una supuesta infidelidad por parte de su pareja, lo que desató una reacción inmediata y tajante de su parte.
Lejos de mostrarse abatida, Pampita utilizó su contacto con la prensa para marcar la cancha. Con la seguridad que la caracteriza, la conductora desmintió las versiones y advirtió que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información que considera falsa y malintencionada.
La supuesta infidelidad
El panelista Martín Salwe contó que la modelo se habría encontrado en un hotel de Punta del Este y pasado parte del verano con Cochito López. La noticia llamó la atención porque la modelo aun está en pareja con Martín Pepa. "No bajaba a comer, siempre pedía servicio a la habitación. Siempre pedía para dos, estaba con un viejo romance", contó el panelista.
Sin dudar, con el carácter que siempre mostro la modelo, llamó al programa para contar su versión. "Cuando hay mentiras, soy la primera en salir a desmentir las cosas", lanzó Pampita, por teléfono, apenas minutos después de que dieran la noticia en SQP. "No es verdad, en el hotel estuve con mi hijo, Benicio, se quedó los dos días conmigo todo el tiempo", reveló la modelo.
"Voy hasta las últimas consecuencias"
"No estoy pensando en nada más que con mi familia. Con Martín estuve todo el verano, alquilamos una casa en José Ignacio con amigos", explicó Pampita. "No tengo comunicación con esa persona -refiriéndose a Cochito López-. No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable, absolutamente nada".
La frase de la modelo resonó con fuerza en los portales de noticias. Al ser consultada sobre los trascendidos, Pampita fue categórica: "No voy a permitir que se digan cosas que no son ciertas. Mi compromiso con la verdad y con mi familia es innegociable. Por eso, voy hasta las últimas consecuencias contra quienes inventen este tipo de historias".
"No soy una mujer soltera, no ando divirtiéndome por ahí con nadie. Me conocen, soy una mina fiel, no me gusta la pavada, no me meto en problemas, no doy celos, no soy histérica. Cuando estoy de novia, soy de esa persona. Soy una mina grande", aseguró Pampita, muy enojada.
La modelo dejó entrever que su equipo de abogados ya se encuentra trabajando en la identificación de las fuentes que lanzaron la información. Para Pampita, no se trata solo de un rumor de pasillo, sino de un ataque directo a su estabilidad personal en un momento donde busca disfrutar de su nueva relación tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán.
El presente con Martín Pepa bajo la lupa
Desde que se hizo pública la relación con el polista, el asedio mediático no ha dado tregua. Sin embargo, este nuevo episodio parece haber colmado la paciencia de la conductora. Según allegados a la pareja, el vínculo con Pepa se mantiene firme y ambos habrían decidido enfrentar esta situación de manera conjunta.
Esta nueva batalla legal recuerda otros episodios donde Pampita tuvo que defender su integridad frente a los micrófonos. Una vez más, la "reina de las pasarelas" elige la confrontación legal antes que el silencio cómplice.
Un límite a la especulación
La postura de Ardohain abre un debate necesario en los medios de comunicación sobre los límites de la información vinculada a la vida privada de las celebridades. Al judicializar el conflicto, Pampita busca sentar un precedente y frenar lo que ella considera una campaña de desprestigio en su contra.