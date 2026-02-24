Encuentro con Cochito López

Pampita rompe el silencio y lanza una dura advertencia tras los rumores de infidelidad: "Soy una mina grande"

La modelo y conductora enfrentó las versiones que vinculan a su pareja, Martín Pepa, con una supuesta traición. "Voy hasta las últimas consecuencias", sentenció la artista, dejando en claro que no permitirá que se dañe su honor ni el de su familia.