Más enamorados que nunca

“Feliz cumpleaños, reina”: la foto romántica con la que Martín Pepa saludó a Pampita en su cumpleaños

La modelo celebra sus 48 años y su novio no dudó en tener un gesto cargado de afecto que demuestre cómo su vínculo se fortalece en el ámbito emocional y mediático.