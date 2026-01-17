“Feliz cumpleaños, reina”: la foto romántica con la que Martín Pepa saludó a Pampita en su cumpleaños

En el día en que Carolina “Pampita” Ardohain cumplió 48 años, su pareja, el empresario y polista Martín Pepa, eligió una imagen íntima y cargada de romanticismo para saludarla públicamente en redes sociales, consolidando así un presente afectivo que ambos comparten en medio de una relación que recuperó protagonismo este último año.
El gesto de amor que se volvió noticia
Este 17 de enero, en la jornada en que Pampita celebró su cumpleaños, Martín Pepa recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un saludo especial a la modelo y conductora. “Feliz cumpleaños, reina”, escribió junto a una foto de Pampita sonriente, con una rosa en la mano y luciendo un blazer fucsia, en una postal íntima y romántica que rápidamente captó la atención de sus seguidores.
La publicación no solo se destacó por el mensaje afectuoso, sino también por la elección de la imagen: una instantánea que muestra a la pareja en un momento de complicidad, en el que Pepa redujo el perfil habitual de reserva para compartir una imagen emocional que refleja la conexión que atraviesan.
Una relación con historia
La relación entre Pampita y Martín Pepa viene siendo observada por la prensa desde 2024, cuando la modelo decidió apostar nuevamente al amor tras su separación de Roberto García Moritán. A lo largo de 2025, la pareja consignó varios hitos que reflejaron la consolidación de su vínculo, con postales de viajes, eventos familiares y gestos públicos de cariño que los acercaron aún más.
En ese contexto, Pepa ha demostrado que no rehúye de expresar su afecto en redes sociales: en octubre pasado publicó una imagen en blanco y negro junto a Pampita en un beso apasionado, acompañada por la canción Master Blaster de Stevie Wonder, un guiño que muchos interpretaron como un símbolo del compromiso y la estabilidad de su relación.
Además, la relación se vio fortalecida por gestos durante celebraciones previas al cumpleaños, como el festejo anticipado organizado en Punta del Este, donde la pareja compartió momentos junto a amigos y familiares.
¿Qué significa este saludo para la pareja?
El gesto de Martín Pepa cobra relevancia no solo por el mensaje sentimental, sino también por cómo los vínculos afectivos entre figuras públicas se proyectan en espacios virtuales, donde cada imagen se convierte en una declaración ante miles de seguidores. El posteo refleja un presente más expuesto, pero también más consolidado, que contrasta con etapas más discretas del romance.
La elección del término “reina” para saludar a Pampita resuena con el cariño y la admiración que Pepa ha demostrado públicamente hacia ella, en un año que fue testigo de altibajos personales y afectivos para la modelo, marcados tanto por su vínculo con Pepa como por la reciente recuperación de imágenes familiares y otros momentos personales que incluso compartió con su audiencia.
En un camino que mezcla afecto, acompañamiento y exposición pública, el saludo de cumpleaños de Martín Pepa a Pampita se suma a una serie de gestos que consolidan su relación en el terreno emocional y mediático. La foto elegida en un día tan especial para la modelo es, sin dudas, una muestra más de cómo la pareja transita un momento de amor y presencia recíproca ante sus seguidores.