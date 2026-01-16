Pampita y Benjamín Vicuña pusieron a la venta su mega casa: cómo es por dentro y cuánto cuesta

Pampita y Benjamín Vicuña decidieron desprenderse de una de las propiedades más emblemáticas que compartieron durante su relación. Se trata de una imponente casa ubicada en un exclusivo barrio privado, cuya puesta en venta volvió a captar la atención por sus dimensiones, su diseño de alto nivel y el valor millonario que le asignaron en el mercado inmobiliario.
La vivienda, que supo ser escenario de la vida familiar de la modelo y el actor chileno, fue diseñada con un estilo moderno, funcional y pensado para la vida cotidiana con hijos. A lo largo de los años, la casa fue protagonista de numerosas publicaciones en redes sociales y notas periodísticas, donde se destacaban sus amplios ambientes y el contacto permanente con el verde.
Con el paso del tiempo y tras la consolidación de nuevas etapas personales y familiares para ambos, la decisión de vender la propiedad aparece como un cierre simbólico de una historia compartida que sigue despertando interés público.
Casa de Pampita y Benjamín Vicuña (Captura de pantalla de LAM, América)
Cómo es la mega casa por dentro
Según se conoció a partir de las imágenes difundidas, la casa ubicada en el Bajo Belgrano cuenta con grandes ventanales, espacios integrados y una marcada impronta contemporánea. El corazón de la vivienda es un amplio living comedor, con techos altos y salida directa al jardín, lo que aporta luminosidad natural durante todo el día.
La cocina, moderna y completamente equipada, se conecta con un sector de comedor diario, pensado para la vida familiar. Además, la propiedad dispone de varias habitaciones en suite, vestidores de generosas dimensiones y ambientes adaptados tanto para el descanso como para el trabajo o el esparcimiento.
En el exterior, uno de los puntos más destacados es el gran parque con piscina, galería y espacios verdes cuidadosamente diseñados, ideales para reuniones sociales o momentos de intimidad familiar.
Casa de Pampita y Benjamín Vicuña (Captura de pantalla de LAM, América)
Ubicación privilegiada y detalles de confort
La casa se encuentra en un barrio cerrado de alto perfil, con seguridad permanente y fácil acceso a las principales arterias. Entre sus comodidades se destacan los sistemas de climatización, materiales de primera calidad, terminaciones de diseño y una distribución pensada para conjugar confort y funcionalidad.
Este tipo de propiedades suelen ser muy buscadas por familias numerosas o por quienes priorizan la privacidad sin resignar cercanía con la ciudad.
Casa de Pampita y Benjamín Vicuña (Captura de pantalla de LAM, América)
Cuánto cuesta la propiedad
De acuerdo a la información trascendida, la casa fue puesta a la venta por una cifra millonaria en dólares, acorde a sus dimensiones, ubicación y características. Si bien el valor exacto puede variar según la negociación, se trata de una de las propiedades más costosas asociadas a figuras del espectáculo argentino en el mercado actual.
El precio refleja no solo el inmueble en sí, sino también el prestigio del entorno y el nivel de construcción, factores clave en este segmento del mercado inmobiliario.
La venta de esta mega casa representa mucho más que una operación inmobiliaria. Para Pampita y Benjamín Vicuña, implica cerrar definitivamente una etapa y reafirmar caminos personales que hoy transitan por separado, aunque unidos por la crianza de sus hijos.
Mientras la propiedad espera nuevos dueños, la historia detrás de sus paredes sigue despertando curiosidad. La casa que alguna vez fue un hogar familiar ahora se transforma en una oportunidad inmobiliaria de lujo, cargada de recuerdos y de una fuerte impronta mediática.