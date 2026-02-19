Redes sociales

Pampita reveló a qué huele y sorprendió a sus seguidores

La modelo y conductora sorprendió al contar públicamente a qué olor asocia su cuerpo y su vida cotidiana. La declaración, realizada en una entrevista y replicada en varias plataformas, generó miles de reacciones y comentarios, entre la curiosidad, el humor y la identificación del público.