Pampita reveló a qué huele y sorprendió a sus seguidores
La modelo y conductora sorprendió al contar públicamente a qué olor asocia su cuerpo y su vida cotidiana. La declaración, realizada en una entrevista y replicada en varias plataformas, generó miles de reacciones y comentarios, entre la curiosidad, el humor y la identificación del público.
Pampita reveló a qué huele el perfume que usa a diario.
Una respuesta tan simple como inesperada bastó para que Pampita volviera a ser tendencia. En una entrevista reciente, la modelo habló de su aroma personal y dejó una frase que desató una ola de comentarios en redes sociales, entre la sorpresa y el humor de sus seguidores.
La confesión se conoció este miércoles a través de una entrevista difundida por un medio nacional y rápidamente fue replicada por portales de espectáculos y usuarios en redes sociales. En pocas horas, el fragmento se viralizó y se transformó en uno de los temas más comentados del día dentro del mundo del espectáculo.
Pampita sosteniendo uno de los icónicos perfumes de Carolina Herrera, Good Girl Blush Elixir.
Por qué generó repercusión
Luego de unas vacaciones, Pampita retomó sus actividades y se mostró en eventos. En uno de ellos ventiló su secreto más personal ante Diego Scotti, un experto en perfumes que quiso saber a qué huele. “Oleme”, lo desafió.
La expectativa estaba porque Pampita suele mostrarse con una imagen cuidada y glamorosa, asociada a campañas de moda y perfumes. La top model reveló que emana la fragancia de su perfume favorito. Se trata de Good Girl, de Carolina Herrera. “El de zapatito negro. También hay de muchos colores, pero es según la personalidad de cada uno”, explicó.
Según sus creadores, la icónica fragancia Good Girl es un oriental floral que representa la dualidad de la mujer moderna: audaz, sexy y sofisticada. Destaca por sus notas de almendra, café, jazmín sambac y un fondo dulce de haba tonka y cacao. Su frasco en forma de estilete es reconocible, con una fijación duradera ideal para la noche.
El perfume Good Girl de Carolina Herrera en Argentina (versión EDP 80 ml) ronda entre los $180.000 y $240.000 pesos argentinos, variando según el punto de venta y la versión (clásica, Suprême, Blush, Very Good Girl). Tamaños menores como el de 30 ml se encuentran por aproximadamente $150.000.
La modelo es embajadora de la marca y usa a diario la línea Good Girl.
La actualidad de la modelo
Actualmente, Pampita mantiene una fuerte presencia en medios y redes sociales, tanto por su trabajo como por su vida personal. Cada declaración suya suele tener alto impacto y este episodio no fue la excepción: una pregunta simple terminó convirtiéndose en un contenido viral.
La inesperada confesión de Pampita sobre a qué huele demuestra, una vez más, cómo una frase mínima puede convertirse en fenómeno digital. Entre el asombro y la simpatía, la modelo volvió a marcar agenda en el mundo del espectáculo con una respuesta tan simple como efectiva.