Virginia Gallardo suena como candidata a diputada nacional por Corrientes

Virginia Gallardo, modelo, vedette, actriz y panelista, podría ser candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes, provincia de su nacimiento. Lisandro Almirón, diputado nacional y candidato a gobernador por ese espacio, confirmó que mantienen conversaciones con Gallardo para los comicios del 26 de octubre.
“Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei. Está dentro de las posibilidades y nos parece una figura que puede sumar”, declaró Almirón en Radio Sudamericana.
El plazo para la presentación de listas ante la Junta Electoral vence el 17 de agosto. Almirón agregó: “Está dentro del radar del partido, pero su inclusión depende de un acuerdo entre varias partes”.
Competencia electoral en Corrientes
La Libertad Avanza competirá con lista propia en Corrientes, sin integrar la alianza oficialista Vamos Corrientes, liderada por el gobernador Gustavo Valdés. La decisión se produjo por diferencias políticas y estratégicas entre ambos espacios.
La decisión final sobre su inclusión en la lista depende de acuerdos internos del partido.
Almirón señaló: “Son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes, entre un montón de figuras. Hay otras alternativas, pero estamos en la etapa de conversaciones”.
Trayectoria y vínculo político
Virginia Gallardo nació el 25 de septiembre de 1985 en Corrientes. Inició su carrera artística en carnavales locales y en televisión debutó en 2007 como bailarina en Showmatch: Bailando por un Sueño. Participó en programas como Animales sueltos, Combate, Polémica en el Bar, Intrusos, Socios del espectáculo, Poco correctos y desde 2025 integra el panel de Mujeres argentinas.
La posible candidatura de la modelo se analiza de cara a las elecciones de octubre.
En lo personal, se vinculó con Ricardo Fort entre 2009 y 2010, se casó con Martín Rojas en 2019, con quien tuvo una hija, y se separó en 2024.
Su relación con la política se consolidó en 2022, cuando retomó estudios de economía y comenzó a recibir clases particulares de Javier Milei, antes de su candidatura presidencial. Almirón destacó: “Es una figura interesante, viene trabajando nuestras ideas y haciendo apariciones en Neura, lo que le da visibilidad”.
