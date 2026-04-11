Lautaro Martínez sumó una nueva preocupación física en un momento sensible del calendario. A 62 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el delantero argentino volvió a padecer un problema muscular en la pierna izquierda, apenas cinco días después de haber regresado con el Inter tras una baja anterior.
Preocupación por Lautaro Martínez: sufrió una recaída muscular a dos meses del Mundial
El goleador del Inter padece una distensión en la pantorrilla izquierda, la misma zona que lo marginó recientemente. Estará fuera de las canchas por al menos quince días.
El cuadro fue informado por el club italiano como una distensión leve en la pantorrilla izquierda. Aunque el parte evitó fijar plazos concretos, en el entorno del equipo milanés estiman que la recuperación podría demandar alrededor de 15 días, un margen que vuelve a poner el foco sobre su continuidad en la recta final de la temporada.
Otra vez la misma zona
La nueva dolencia aparece después de que el atacante ya hubiera tenido una lesión en el sóleo izquierdo. Esa reiteración en la misma pierna es lo que más inquieta, porque obliga a manejar con cautela los tiempos y a seguir de cerca la evolución de un futbolista que venía de dejar buenas señales en su vuelta.
Su reaparición había sido ante Roma, en un encuentro en el que convirtió y parecía empezar a dejar atrás el problema previo. Sin embargo, apenas unos días después, el cuerpo técnico del Inter tuvo que volver a detener su actividad y reorganizar los próximos compromisos sin una de sus piezas más importantes.
Los partidos que quedan bajo la lupa
Si se cumple el plazo de recuperación que circula en Italia, Lautaro quedaría afuera de varios partidos del calendario inmediato. Entre ellos aparecen los cruces por Serie A ante Como y Cagliari, además del duelo de Copa Italia que el Inter tiene por delante en una etapa clave del semestre.
La intención del club sería apuntar a que llegue en condiciones para el partido ante Torino, previsto para el 26 de abril. Pero esa proyección dependerá de cómo responda en los controles médicos y de si la respuesta física acompaña sin nuevos contratiempos.
La mirada también está puesta en junio
Más allá de lo que represente para el Inter, la noticia impacta también en la Selección argentina. Lautaro es uno de los nombres fijos en la estructura ofensiva del equipo nacional y su estado físico empieza a ser observado con atención en plena cuenta regresiva hacia el torneo.
Por ahora no se trata de una lesión que comprometa su presencia en junio, pero sí de una señal de alerta por la cercanía de la competencia y por la repetición del problema en una zona sensible. En esa combinación entre recuperación, ritmo y prevención, cada día empieza a pesar un poco más.