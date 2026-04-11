El TC2000 puso en marcha su segunda fecha del 47º campeonato en el emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde Gabriel Ponce de León fue el gran protagonista de la jornada inicial.
TC2000 en San Juan: Ponce de León dominó el primer día de actividad
El piloto de Toyota fue el más rápido en la primera jornada del TC2000 en el Autódromo El Zonda de San Juan. La segunda fecha del campeonato comenzó con gran expectativa y fuerte nivel competitivo.
El piloto de Junín, al mando del Toyota Corolla Cross #32 del equipo Corsi Sport, se quedó con el mejor registro en la tanda libre de pilotos autorizados al marcar un tiempo de 1m12s467, con un promedio de 161,204 km/h.
Ponce de León, último ganador en este circuito en 2025, ratificó su afinidad con el trazado sanjuanino y se posiciona como uno de los candidatos para el fin de semana.
Una tanda ajustada y de alto nivel
Detrás del líder se ubicó el mendocino Nicolás Palau, con el VW Nivus #96, a menos de medio segundo, mientras que el líder del campeonato, Emiliano Stang, completó el podio provisional con el Toyota Corolla Cross GR-S.
El top cinco lo completaron Valentín Yankelevich y Tomás Fernández, en una sesión que mostró paridad y un parque automotor competitivo.
Más atrás, nombres como Franco Riva, Franco Morillo, Facundo Aldrighetti, el debutante Lucas Vicino y Nicolás Traut cerraron los diez mejores tiempos de la jornada.
El regreso a un circuito emblemático
La actividad del TC2000 en San Juan no solo genera expectativa por lo deportivo, sino también por el regreso a uno de los trazados más tradicionales del país. El Zonda es un circuito cargado de historia dentro de la categoría, con más de tres décadas de competencia.
La presentación oficial del evento se realizó en el Estadio Aldo Cantoni, con la participación de autoridades provinciales, dirigentes y pilotos, quienes destacaron la importancia de volver a este escenario.
“El Zonda es un circuito que forma parte de la historia del TC2000, todos quieren correr acá”, expresó Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports.
El espectáculo en San Juan no se limita al TC2000. El evento también incluye al Top Race y al Fórmula Nacional, lo que garantiza un fin de semana cargado de actividad en pista.
Desde el ámbito provincial, el ministro Guido Romero destacó el trabajo conjunto para concretar el evento y consolidar a la provincia como sede de competencias de primer nivel.
Un trazado que exige al máximo
El Zonda es reconocido por su complejidad técnica y su exigencia para los pilotos, características que lo convierten en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.
“Es uno de los circuitos más lindos del país, pero hay que estar atento en todo momento”, señaló Stang, actual líder del campeonato.
En ese contexto, el rendimiento del viernes aparece como un primer indicio de lo que puede ser una fecha intensa, donde la experiencia y el conocimiento del circuito pueden marcar la diferencia.
Lo que viene
La actividad continuará el sábado con el shakedown y las sesiones oficiales que comenzarán a delinear la grilla de partida para la competencia del domingo.
Con Ponce de León como referencia inicial, pero con varios pilotos en condiciones de pelear adelante, el TC2000 promete un fin de semana vibrante en San Juan, en un escenario que combina historia, velocidad y espectáculo.