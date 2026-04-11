Joya del "Lole"

Subastan en Mónaco una Ferrari de Reutemann: estiman que se venderá por 5 millones de euros

La histórica 312 T3 que el santafesino manejó en 1978 saldrá a remate el 25 de abril. El chasis cuenta con certificación oficial y también fue utilizado por Gilles Villeneuve.