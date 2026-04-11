Una de las máquinas más recordadas del paso de Carlos Reutemann por Ferrari volverá a escena en Europa. Se trata de una 312 T3 de 1978, chasis 036, que será ofrecida por RM Sotheby’s en la subasta de Mónaco prevista para el 25 de abril, con una estimación de entre 4,5 y 5,5 millones de euros.
Subastan en Mónaco una Ferrari de Reutemann: estiman que se venderá por 5 millones de euros
La histórica 312 T3 que el santafesino manejó en 1978 saldrá a remate el 25 de abril. El chasis cuenta con certificación oficial y también fue utilizado por Gilles Villeneuve.
El auto formará parte de una venta especial montada en el Grimaldi Forum durante el fin de semana del Grand Prix de Monaco Historique. En ese catálogo también aparecerán otros monoplazas emblemáticos de la categoría, en una selección que, en conjunto, supera los 10 millones de euros de valuación.
La unidad que manejó el Lole
Según el catálogo oficial de RM Sotheby’s, el chasis 036 fue preparado para la octava fecha del campeonato de 1978 y Reutemann lo condujo en cuatro Grandes Premios de esa temporada: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos. Su mejor resultado con esa unidad fue en Zandvoort, donde terminó séptimo tras haber largado cuarto.
La ficha del vehículo también remarca que el mismo chasis fue utilizado después por Gilles Villeneuve en el Gran Premio de la Argentina de 1979. Eso eleva todavía más el interés histórico por una pieza asociada a dos nombres fuertes de Ferrari en una etapa muy recordada de la Fórmula 1.
Una pieza de colección de Maranello
La 312 T3 fue diseñada por Mauro Forghieri y pertenece a una serie muy limitada: solo se construyeron cinco chasis T3 para disputar la temporada 1978. El ejemplar que irá a remate está impulsado por un motor Ferrari flat-12 de 3 litros, asociado a una caja manual de cinco velocidades, y fue certificado en 2025 por Ferrari Classiche.
Para el automovilismo argentino, la aparición de este auto en el mercado internacional reactiva una parte fuerte de la memoria deportiva del Lole. No es una Ferrari cualquiera: es una de las que lo acompañó en pleno campeonato del mundo y una de las piezas más representativas de su etapa en la Scuderia.