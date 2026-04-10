Lewis Hamilton completó en el circuito de Fiorano un exigente programa de ensayos organizado por Pirelli, centrado en el desarrollo de neumáticos para condiciones de pista mojada en la Fórmula 1. Durante dos jornadas de trabajo, el piloto británico de Ferrari sumó un total de 297 vueltas y recorrió 884 kilómetros en el trazado privado de la escudería italiana.
Hamilton cerró con Ferrari en Fiorano las pruebas de lluvia de Pirelli
El británico completó dos jornadas de trabajo en el circuito privado de Ferrari, donde la firma italiana avanzó en el desarrollo de los neumáticos Full Wet e Intermediate. En total, giró 297 vueltas y recorrió 884 kilómetros.
La primera jornada estuvo dedicada principalmente a distintas configuraciones de los neumáticos Full Wet, pensados para lluvia intensa. Hamilton giró 142 vueltas, equivalentes a 423 kilómetros, y marcó como mejor registro un tiempo de 1m01s031. La pista fue humedecida de manera artificial mediante el sistema de irrigación del circuito, lo que permitió recrear condiciones constantes de mojado, con una temperatura ambiente que llegó a los 21 grados.
En el segundo día, el trabajo continuó con nuevos prototipos para piso muy húmedo, entre ellos un diseño de banda de rodamiento que ya había sido probado la semana pasada en Suzuka. El objetivo de Pirelli es ampliar la ventana de rendimiento del compuesto Cinturato Full Wet, para que también ofrezca respuestas eficaces en escenarios de lluvia menos intensa.
Desde media tarde y hasta el cierre de la actividad, Hamilton también probó una variante del Cinturato Intermediate, lo que permitió evaluar el cruce de rendimiento entre ambos compuestos de lluvia. En esta segunda jornada, el británico completó 155 vueltas, recorrió 461 kilómetros y bajó aún más su mejor tiempo, con un registro de 1m00s740. La temperatura ambiente, similar a la del día anterior, alcanzó los 22 grados.
El trabajo de desarrollo de Pirelli seguirá la próxima semana con un ensayo a puertas cerradas en Nürburgring, programado para el martes 14 y miércoles 15 de abril, con participación de Mercedes y McLaren. Allí, el foco estará puesto en la evolución de futuros compuestos lisos para la Fórmula 1.