McLaren logró dar un golpe fuerte fuera de la pista al asegurarse a Gianpiero Lambiase, uno de los hombres más influyentes de Red Bull y pieza clave en la sociedad deportiva con Max Verstappen. El ingeniero dejará la escudería austríaca de Fórmula 1 cuando finalice su contrato, a fines de 2027, para incorporarse al equipo británico.
¿Cómo convenció McLaren a Lambiase para que dejara Red Bull?
La escudería británica sedujo al histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen con una propuesta de mayor jerarquía dentro de su estructura. La salida representa otra baja sensible para Red Bull en un momento de cambios y dudas.
La clave estuvo en la propuesta que recibió de McLaren. Lambiase, que desde hacía tiempo analizaba su futuro, fue tentado con un cargo de mayor jerarquía como director de Carreras, una función más amplia dentro de la conducción deportiva del equipo. Esa posibilidad de crecimiento terminó siendo decisiva para aceptar el cambio.
La llegada de Lambiase refuerza la estructura de McLaren, que viene apostando a consolidarse en la cima con incorporaciones de peso en distintas áreas. Del otro lado, Red Bull suma otra salida importante en una etapa de reacomodamiento interno y pérdida de nombres fuertes.
La decisión también tiene impacto en Verstappen. Junto a Lambiase construyó una de las alianzas más exitosas de la Fórmula 1, con cuatro títulos mundiales y 71 victorias. Por eso, aunque no modifica por sí sola el futuro del neerlandés, sí agrega un nuevo factor en medio de la incertidumbre que rodea al presente del equipo austríaco.
La apuesta de McLaren fue directa y ambiciosa, y el resultado fue quedarse con una figura de peso. Para Red Bull, en cambio, la salida de Lambiase representa otra advertencia en un momento en el que necesita recuperar estabilidad y volver a afirmarse como referencia.