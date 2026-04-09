Gianpiero Lambiase, una de las voces más conocidas del box de Red Bull en la era de Max Verstappen, dejará el equipo en 2028 para incorporarse a McLaren. La salida fue confirmada por ambas escuderías y marca un movimiento de peso dentro de la Fórmula 1.
F1: Lambiase dejará Red Bull y se irá a McLaren en 2028
El histórico ingeniero de carrera de Max Verstappen cerrará su ciclo en la escudería austríaca cuando finalice su contrato actual. En McLaren ocupará el cargo de Director de Carreras.
“GP”, como se lo conoce en el paddock, trabaja junto a Verstappen desde 2016 y fue una pieza central en el ciclo más exitoso del neerlandés, con quien compartió la obtención de cuatro títulos mundiales. Además, en los últimos tiempos también se desempeñó como Jefe de Carreras dentro de la estructura de Red Bull.
En McLaren, Lambiase asumirá como Director de Carreras, un rol apuntado a reforzar la conducción operativa del equipo y a acompañar el trabajo de Andrea Stella. Su llegada se suma a otras incorporaciones de peso realizadas por la escudería británica en los últimos años.
La salida del ingeniero representa una baja sensible para Red Bull, tanto por su valor técnico como por la sociedad consolidada que construyó con Verstappen durante una etapa dominante del equipo.