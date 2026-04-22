Rige solo en Buenos Aires

El Comité de Seguridad prohibió los papelitos en las canchas tras un incidente en River-Boca

El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso una medida preventiva de aplicación inmediata y vetó el uso de papelitos cortados en todos los estadios de la Ciudad. La decisión llegó después de un principio de incendio registrado en el Superclásico.