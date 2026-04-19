Superclásico caliente

Boca venció a River con un gol de Paredes y le cortó el invicto al ciclo Coudet

El Xeneize se impuso 1 a 0 en una nueva edición del Superclásico con un penal convertido por Leandro Paredes tras revisión del VAR. River terminó el partido con reclamos al árbitro y además sufrió la salida por lesión de Sebastián Driussi.