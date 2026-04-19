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Superclásico caliente

Boca venció a River con un gol de Paredes y le cortó el invicto al ciclo Coudet

El Xeneize se impuso 1 a 0 en una nueva edición del Superclásico con un penal convertido por Leandro Paredes tras revisión del VAR. River terminó el partido con reclamos al árbitro y además sufrió la salida por lesión de Sebastián Driussi.

Leandro Paredes marcó de penal el gol con el que Boca. Foto: ReutersLeandro Paredes marcó de penal el gol con el que Boca. Foto: Reuters
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Boca se quedó con el Superclásico al imponerse 1 a 0 frente a River en el estadio Monumental, en un duelo intenso, disputado y con final polémico por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Claudio Úbeda aprovechó su mejor momento sobre el cierre del primer tiempo y encontró la ventaja en tiempo de descuento gracias a un penal convertido con jerarquía por Leandro Paredes. Con este triunfo, el Xeneize trepó al tercer puesto de la Zona A con 24 puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación.

El golpe sobre el cierre del primer tiempo

Durante buena parte de la primera mitad, el partido se jugó con mucha fricción en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. River insinuó primero con un remate lejano de Juan Cruz Meza y luego estuvo cerca con un zurdazo de Maximiliano Salas. Sin embargo, Boca terminó creciendo en los minutos finales y encontró espacios a partir de la precisión de Paredes.

Soccer Football - Argentina Primera Division - Torneo Apertura - River Plate v Boca Juniors - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - April 19, 2026 Boca Juniors' Ander Herrera celebrates after the match REUTERS/Rodrigo ValleBoca golpeó en el momento justo y sostuvo la ventaja. Foto: Reuters/Rodrigo Valle

Primero asistió a Miguel Merentiel, que desperdició un mano a mano claro ante Santiago Beltrán. Instantes después, una mano de Lautaro Rivero dentro del área, advertida tras la revisión del VAR, derivó en el penal que cambió la historia del partido. Paredes se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate impecable al ángulo para poner el 1 a 0 en tiempo de descuento.

River empujó, Boca resistió y hubo polémica

En el complemento, River adelantó líneas y buscó la igualdad con mayor intensidad, especialmente a través de centros desde la izquierda y la movilidad de Maximiliano Salas. Marcos Acuña fue uno de los más insistentes y generó varias situaciones sobre el área defendida por Leandro Brey, aunque sin precisión en la definición.

Soccer Football - Argentina Primera Division - Torneo Apertura - River Plate v Boca Juniors - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - April 19, 2026 River Plate coach Eduardo Coudet before the match REUTERS/Rodrigo ValleRiver presionó en el segundo tiempo, pero no logró quebrar la resistencia del Xeneize.

Boca, por su parte, apostó a lastimar de contraataque y encontró en Exequiel Zeballos una vía clara de peligro por el sector izquierdo. El delantero tuvo varias chances para ampliar la ventaja, pero se encontró con buenas respuestas del arquero millonario.

Sobre el final, el equipo de Eduardo Coudet reclamó con fuerza una acción dentro del área por un empujón sobre Lucas Martínez Quarta que no fue sancionado por Darío Herrera. La jugada generó protestas y le puso un cierre caliente a un Superclásico que volvió a quedar en manos del Xeneize.

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