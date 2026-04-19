El fútbol argentino vuelve a detenerse frente a su partido más grande. River y Boca protagonizarán este domingo una nueva edición del Superclásico, esta vez en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un cruce que llega con ambos equipos bien posicionados y con realidades competitivas que potencian la expectativa.
River y Boca se paralizan en el Monumental: hora, TV y formaciones del Superclásico
El Millonario y el Xeneize juegan este domingo desde las 17 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Superclásico se verá por ESPN Premium y TNT Sports, con Darío Herrera como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.
El encuentro comenzará a las 17 y contará con un Monumental repleto para una tarde que promete tensión, ritmo y un fuerte impacto en el mapa del campeonato. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera, mientras que Héctor Paletta será el responsable del VAR.
En cuanto a la televisación, el partido podrá verse en vivo a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, estará disponible por streaming en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque en todos los casos será necesario contar con una suscripción activa al Pack Fútbol.
Dónde ver River vs Boca en vivo
La transmisión del Superclásico estará repartida entre las dos señales premium del fútbol argentino. ESPN Premium y TNT Sports Premium tendrán a cargo la cobertura televisiva de un partido que, como suele ocurrir, concentrará buena parte de la atención deportiva del fin de semana.
Para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras, también habrá acceso por las plataformas digitales habilitadas. Flow, DGO y Telecentro Play ofrecerán el partido dentro de sus servicios, siempre bajo la condición de tener contratado el Pack Fútbol.
El operativo mediático será de gran escala, como ocurre con cada choque entre River y Boca. Además de la transmisión central, el encuentro tendrá seguimiento minuto a minuto y una cobertura especial por tratarse del partido más convocante del fútbol argentino.
Hora, estadio y árbitros del Superclásico
El partido se jugará este domingo a las 17 en el estadio Monumental, la casa de River, que volverá a recibir un Superclásico en un contexto de enorme expectativa. El escenario, además, llega bajo observación por el estado de su césped, que fue tema en la previa por el desgaste provocado por recitales recientes.
Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro, una designación que también suma temperatura a la previa por el peso específico que tiene cada decisión en este tipo de partidos. En el VAR estará Héctor Paletta, otro nombre que quedará bajo la lupa en un cruce donde el margen de error siempre parece mínimo.
El Superclásico corresponde a la jornada interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura, un detalle que le agrega valor competitivo a un partido que nunca necesita demasiado contexto extra para volverse determinante.
Cómo llegan River y Boca
River arriba con una racha positiva en el torneo local desde la llegada de Eduardo Coudet. El equipo logró encadenar cinco victorias en el Apertura, lo que le permitió afirmarse en la parte alta de la Zona B, además de sostenerse en pie en el plano internacional tras su reciente triunfo ante Carabobo.
Boca, por su parte, también llega en un momento firme. Arrastra un invicto de 12 partidos y ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros, una secuencia que le permitió encontrar regularidad y solidez en una temporada que lo volvió a mostrar competitivo tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores.
Esa coincidencia en el buen presente de ambos equipos le da un volumen especial al cruce. No se trata solo del peso histórico del Superclásico, sino también de dos equipos que llegan en ritmo, con confianza y con la sensación de que una victoria puede dejar una marca fuerte en este tramo del semestre.
Las formaciones para River vs Boca
River saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. El entrenador será Eduardo Coudet.
Boca formaría con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. El director técnico será Claudio Úbeda.
La previa dejó además algunos apuntes sobre las bajas y los movimientos tácticos de ambos lados. River debía rearmarse tras la lesión de Fausto Vera, mientras que Boca llegaba con un panorama más estable y con la intención de sostener una base que le venía dando resultados.