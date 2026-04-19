Torneo Apertura

River y Boca se paralizan en el Monumental: hora, TV y formaciones del Superclásico

El Millonario y el Xeneize juegan este domingo desde las 17 en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Superclásico se verá por ESPN Premium y TNT Sports, con Darío Herrera como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.