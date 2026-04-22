Superclásico caliente

El VAR rompió el silencio tras River-Boca: “No fue penal”

Héctor Paletta, encargado del VAR del Superclásico, explicó por qué no intervino en la jugada entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. Defendió la decisión tomada en cancha, habló de una “jugada gris” y contó que recibió amenazas.