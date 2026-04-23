A puro entusiasmo, Franco Colapinto vive su regreso a la Argentina y ya genera una verdadera revolución entre sus seguidores en la previa de la exhibición que encabezará este domingo en el barrio porteño de Palermo.
Franco Colapinto manejó por las calles donde realizará su Road Show
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Colapinto compartió imágenes mientras transitaba por la intersección de Avenida del Libertador y Sinclair, punto inicial del trazado que será protagonista del espectáculo.
Con la expectativa en alza, el piloto de Alpine F1 Team comenzó a palpitar el evento recorriendo parte del circuito urbano donde se desarrollará el esperado Road Show.
Preparativos y logística del Road Show
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Colapinto compartió imágenes mientras transitaba por la intersección de Avenida del Libertador y Sinclair, punto inicial del trazado que será protagonista del espectáculo.
En las imágenes también se observan los primeros cortes de tránsito y estructuras ya montadas por la organización, como carpas técnicas y sectores operativos, en la antesala de una jornada que promete quedar en la historia: será la primera vez que un monoplaza de Fórmula 1, conducido por un piloto argentino, circule por las calles de Buenos Aires.
Colapinto y su conexión con el público argentino
En plena cuenta regresiva, el joven piloto además participó de una sesión de karting, una actividad que no hizo más que potenciar el entusiasmo de sus fanáticos y reforzar el clima de expectativa que rodea a un evento sin precedentes en la ciudad.