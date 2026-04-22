El amor marcha sobre ruedas

Ya no se esconden: la foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en una cena privada en Palermo

El piloto de F1 reservó un resto exclusivo para cenar con la actriz y un grupo de amigos. Ángel de Brito sumó más detalles a través de su canal de difusión de Instagram, donde dio información sobre un reciente encuentro entre ellos.