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Fecha 16

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión con Vélez

El Tate y el Fortín se enfrentaron en el Amalfitani. El resultado fue de 2 a 2.

Unión-Vélez| Torneo Apertura Fecha 16 | Estadio Amalfitani. Foto: GentilezaUnión-Vélez| Torneo Apertura Fecha 16 | Estadio Amalfitani. Foto: Gentileza
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Unión empató 2-2 con Vélez en el Amalfitani, en un partido correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Los goles de Vélez fueron de Monzón, los del Tate fueron de Palacios y Colazo.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de perder por 3-2 ante Newell's. De esta manera, el conjunto santafesino quedó octavo de su zona con 20 puntos.

Así quedaron las posiciones

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