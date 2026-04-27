Trabajo para la Cámara de Resolución de Disputas

La situación de Unión con las deudas de Racing ya está en la justicia de AFA

Ya ingresó el reclamo por la venta de Balboa a Rusia y está a punto de ingresar por la de Nardoni a Brasil. Racing, que es socio de Unión en ambas transferencias, no mostró la documentación correspondiente y apenas si efectuó un pago de 46 millones de pesos por la de Balboa.