Unión ya ingresó en la Cámara de Resolución de Disputas de la Afa el correspondiente reclamo por la rendición de cuentas del pase de Adrián Balboa al Pari Nizhniy Novgorod de Rusia, en tanto que está a punto de hacerlo por el pase de Juan Ignacio Nardoni al Gremio de Porto Alegre. Por Balboa, Unión cobró solamente 46 millones de pesos, de acuerdo a lo que señaló el tesorero del club, Rodrigo Rosso, en diálogo con El Litoral en Junín. Y ahora debería percibir una suma de dinero aproximada a los 130 mil dólares, pero esto ha quedado a consideración de esa Cámara, ya que Unión reclamó en varias oportunidades que Racing muestre los contratos.
La situación de Unión con las deudas de Racing ya está en la justicia de AFA
Ya ingresó el reclamo por la venta de Balboa a Rusia y está a punto de ingresar por la de Nardoni a Brasil. Racing, que es socio de Unión en ambas transferencias, no mostró la documentación correspondiente y apenas si efectuó un pago de 46 millones de pesos por la de Balboa.
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Esta Cámara de Resolución de Disputas fue creada hace casi tres años (en mayo de 2023) y está integrado por un Tribunal que debe resolver sobre los conflictos que se suscitan entre los clubes, jugadores o entrenadores en la órbita de la Afa. Las sanciones preveen, al igual que en el caso de Fifa por disputas internacionales, que se prohíba la transferencia nacional e internacional de futbolistas por un tiempo mínimo de tres meses.
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En el caso de Nardoni, Unión posee el 30 por ciento de los derechos económicos totales. Si el jugador fue transferido en 6 millones de dólares más 2 millones de bonos por productividad, a Unión le corresponderá el 30 por ciento de ese total de 8 millones. La dirigencia de Unión solicitó a la de Racing que se muestren los contratos y también la forma en la que se llevó a cabo la transferencia. Desde ya que al club no van a entrar los 2,4 millones que significan el 30 por ciento de 8 millones, sino el neto una vez que se hagan todos los descuentos.
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Una de las dudas que se planteó en la semana estuvo dada en la participación de Brahian Cuello en el partido ante Vélez. El jugador, prácticamente un desconocido que llegó al club luego de un exhaustivo scouting que realizó la secretaría deportiva que conduce Santiago Zurbriggen y se convirtió en una de las últimas incorporaciones en un mercado de pases tremendamente austero que tuvo el club, sufre de pubalgia. “Lo de Cuello, es día a día”, comentaron a El Litoral, a sabiendas de lo difícil que es tratar esta molestia que, literalmente, aparece y desaparece, permitiendo a veces y obstaculizando en otras la posibilidad de entrenar.
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Los resultados fueron positivos para Unión, más allá de la victoria de San Lorenzo ante Platense en Vicente López. La fecha arrancó con la goleada de Boca sobre Defensa y Justicia, que era el competidor inmediato que tenía Unión. Incluso, el 4 a 0 lo complicó todavía más. Luego, la derrota de Independiente ante Riestra también ayudó y ni hablar del empate de Newell’s ante Instituto, que le restó chances a los cordobeses.
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No se sabe aún qué día se jugará la última fecha. Lo ideal sería que los partidos que definen la clasificación se jueguen a la misma hora, pero esto en el fútbol argentino es casi imposible de confirmar. Basta con revisar lo que pasó el año pasado en la zona de Unión, cuando Estudiantes jugó un sábado ante Argentinos Juniors, perdió el partido y debió esperar que se resuelvan los otros encuentros, algunos de los cuáles (el de Belgrano con Unión, por ejemplo) se jugaron el lunes. O sea que nada asegura que se jueguen los partidos a la misma hora o que se decida que los partidos de una zona se jueguen un mismo día en su totalidad y en otro día la restante.
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Causa gran preocupación la situación del básquet en Unión. En los próximos días se deberá tomar una decisión para saber si el club continúa militando en la máxima categoría del básquetbol argentino, teniendo en cuenta que los números, evidentemente, no cierran. La idea y el deseo es seguir, pero dependerá de lo económico para saber si Unión continuará ocupando su plaza en el torneo mayor.
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En Primera División, el primer partido entre Vélez y Unión en Liniers, se jugó en 1975. Fue un 0 a 0 en el cierre del Metropolitano de ese año, con el arbitraje de Roberto Barreiro. Ese día, en Unión atajó José Luis Burtovoy, el gran arquero recientemente fallecido, que había defendido el arco rojiblanco en el torneo de Primera B de 1974 en el que Unión consiguió el ascenso, dejando un gran recuerdo entre los hinchas tatengues por sus grandes condiciones como arquero y también como ser humano. Ya en ese entonces (cierre del primer torneo del año en el que llegó el Toto Lorenzo con grandes figuras), Carlos Trullet se había afirmado en el puesto de marcador central, haciendo dupla con Baudillo Jáuregui.
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El primer triunfo de Unión se dio tres años más tarde. En la cancha de Vélez, la primera de las cinco victorias como visitante del Tate en la historia en Primera, fue por 1 a 0, en 1978, con gol de Giachello, un delantero que llegó a Unión ese año y que luego se quedó para continuar en 1979 pero sufrió una lesión que le impidió jugar durante buena parte de ese año.
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En cuanto al partido de Copa Argentina ante Independiente, Unión pidió que el encuentro se juegue en Rosario (podría ser en Newell’s), pero Independiente también se movió e hizo su pedido. El partido, de acuerdo a lo que le han informado a los dirigentes de Unión, se jugará cuando los dos equipos se queden sin competencia, por lo que habrá que esperar el desenlace de esta fase clasificatoria y, naturalmente, de los play off. Según pudo averiguar El Litoral hay varios partidos, entre los cuáles está incluido el de Unión, que tienen que elegir entre varias fechas probables, todas en el mes de mayo.
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Siguen las reuniones entre los integrantes de Encuentro Unionista. Hace poco hubo una en El Paso, en el domicilio de uno de sus principales dirigentes y seguirán efectuando encuentros en los próximos días. El objetivo es presentarle algunos proyectos a la actual comisión directiva, según lo que El Litoral pudo averiguar. A todo esto, Unión todavía no acelera para la colocación de las nuevas torres de iluminación que irán en el sector de Cándido Pujato y que se agregarán a las ya existentes para aumentar el poder lumínico del estadio.
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Muchos nombres (51 en total) en común en la historia de Unión y Vélez, algunos muy importantes en Unión como es el caso de Nery Alberto Pumpido, del Turco Fernando Alí (con 85 goles sigue siendo el máximo goleador histórico) y el Pepe Castro. Hay otros que se suman a la lista y que tienen mucha trascendencia en Unión, como Mauro Pittón, el actual capitán. A la lista, entre otros, se puede agregar a Pablo Cavallero, José Luis Lanao, el “Pichi” Escudero, Carlos Lionel Trucco, el “Perro” Killer, Fernando Ortiz y “Pichón” Vitale, para muchos, uno de los jugadores más habilidosos en la historia rojiblanca.