Tim fue un entrenador brasileño que dejó para todos los tiempos una frase que se hizo famosa: “El fútbol es una manta corta, si te tapás la cabeza se te destapan los pies; y si te tapás los pies, se destapa la cabeza”. Y eso es Unión: un equipo frontal, honesto con el espectáculo, que va al frente y propone, pero que no sabe qué es especular y esa manera de encarar los partidos, irreversiblemente, lo lleva a sufrir en defensa.
Unión fue una cosa atacando y otra distinta cuando defendió
Se repite la historia: Unión es un equipo frontal, que va al frente pero que eso lo lleva a regalarse en defensa. El empate está bien. Jugó mejor Vélez en el primer tiempo, levantó Unión en el segundo y el 2 a 2 marcó justicia. Fue otro pasito más hacia la clasificación, que deberá rubricar en Santa Fe: ganando no depende de nadie.
En el peor momento de Unión en el primer tiempo (que fue favorable a Vélez), llegó el desborde de Palavecino (buen partido, el mejor desde que llegó a Unión) por izquierda terminó con un centro atrás que Palacios capitalizó, entrando al área, para colocar la pelota junto al poste izquierdo del grandote Montero. Era 1 a 1, cuando ese primer cuarto de hora fue todo de Vélez, que llegó al gol cuando armaron una muy buena jugada Pellegrini y Valdés por el costado izquierdo donde no pudieron hacer pie Del Blanco y Ludueña en esos primeros minutos, definiendo con gran calidad Monzón, el “verdugo” de Unión, con un taco exquisito que marcó la justa apertura del marcador a favor del local.
Unión necesitaba mejorar defensivamente y el primer tiempo no dio signos de superación. Vacilaciones, problemas en los espacios que Vélez aprovechaba cuando Del Blanco se proyectaba al ataque, falta de relevos por ese sector y una inseguridad que ponía en riesgo permanente el sistema defensivo de la visita.
El gol de Palacios, “sacado de la galera”, le dio un poco de tranquilidad al equipo y pudo emparejar en parte el desarrollo del partido. Vélez había sido muy superior en el primer cuarto de hora, pero ese dominio se redujo considerablemente a partir del empate de Palacios. Unión hizo un poco más de pie en el medio, apareció Palacios por derecha (tuvo una buena situación para convertir, cuando Tarragona le metió un pase en “cucharita” para definir por arriba de un arquero que mide cerca de 2 metros y le terminó tapando el remate); pero Vélez, que siguió manejando el juego con los volantes de buen pie que tiene en el medio, consiguió sobre el cierre del primer tiempo la posibilidad de establecer algo de justicia con la intervención del VAR (Merlos lo llamó a Martínez para marcarle una infracción de Palacios en perjuicio de García).
El flojo trabajo de las dos defensas se vio claramente reflejada en el comienzo de la parte final. Unión tuvo tres córner seguidos en un par de minutos y enseguida llegó un contragolpe de Vélez en el que eran cinco locales contra tres que defendían y terminó con un centro que manoteó Mansilla y de ahí nació la contra de Unión, cuando Palacios tocó y dejó solo a Palavecino, que entró mal pisado y terminó pateando afuera desde una excelente posición.
Unión dependía de la llegada de los volantes porque Tarragona trabajaba mucho de espaldas pero sin pesar en el área. Por eso, Madelón apostó desde el cuarto de hora del segundo tiempo al ingreso de un delantero (Colazo) por un volante (Cuello), que se retiró de la cancha con un fuerte golpe en la cabeza luego de un choque con García. Un poco por ese golpe y otro tanto por la necesidad de tener más presencia ofensiva, el técnico rojiblanco sumó otro delantero.
También movió el banco el mellizo, con los ingresos de Aliendro y Brian Romero por Lanzini y Monzón, que fue el autor de los dos goles de Vélez en el primer tiempo, que hasta allí le daba una ventaja parcial que estaba abierta, aunque el partido –jugado con mucha intensidad- tenía claros signos de paridad.
Y el cambio de Madelón le dio resultado inmediato. Buena jugada de Tarragona por el medio, apertura hacia la derecha y aparición de Vargas (de buen segundo tiempo hasta ese momento), para colocar un centro perfecto al corazón del área chica y la aparición de Colazo para meter un cabezazo violento que dejó sin chances a Montero.
Y allí empezó lo mejor de Unión, agrandado por el gol de Colazo. Le pasó lo mismo que en el primero, con el gol de Palacios. Con empuje, aprovechó el declinar de Vélez. Los cambios no le dieron resultado al mellizo. El equipo perdió gravitación en el juego y Unión fue ganando posiciones en la cancha. A Del Blanco empezó a marcarlo Andrada, que se perdió en esa función de volante lateral. Y Pellegrini, que lo complicaba y lo tapaba a Del Blanco, se fue a jugar por el otro costado.
Unión no dejó de atacar, pero así también estuvo a punto de sufrir el tercero, cuando Brian Romero quedó solo y picó la pelota por encima del travesaño, luego de un enorme desborde de Pellegrini, la figura de Vélez. Entonces, la pregunta se impuso: ¿arriesgar para buscar la victoria o tratar de fortalecer un trabajo defensivo, que no fue bueno, para asegurar la cosecha de un punto? Difícil para un equipo muy frontal en la búsqueda ofensiva. Quizás también por eso, Madelón ensayó el tercer cambio con la entrada de Bruno Pittón para que marque el costado izquierdo, en lugar de Palacios y pasando Del Blanco al medio. El trámite, hasta el final, hizo que el resultado fuera impredecible.
Podía ser para cualquiera de los dos. Y Unión lo buscó como si la victoria fuera lo único que le servía, tan frontal que lo llevó a sufrir en defensa, como casi toda la noche.
Unión es un equipo que no sabe especular, la actitud del equipo en el segundo tiempo fue elogiable. Va al frente, revirtió la imagen del primer tiempo –que fue floja-, empató el partido, se agrandó y siguió buscando. Por eso, aquello de la manta corta viene de perillas. Unión tiene una plausible intención ofensiva; pero eso lo lleva a sufrir del medio hacia atrás.