Un empate que suma pero que lo obliga

Unión fue una cosa atacando y otra distinta cuando defendió

Se repite la historia: Unión es un equipo frontal, que va al frente pero que eso lo lleva a regalarse en defensa. El empate está bien. Jugó mejor Vélez en el primer tiempo, levantó Unión en el segundo y el 2 a 2 marcó justicia. Fue otro pasito más hacia la clasificación, que deberá rubricar en Santa Fe: ganando no depende de nadie.