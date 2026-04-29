Partidazo el sábado 18.45

Mientras Unión activa la vuelta de Estigarribia, Talleres tiene varias dudas

El Tate de Madelón quiere ganar y asegurar su lugar en los “mata-mata” sin depender de nada ni de nadie. El Talleres de Carlos Tevez, que ya está adentro, quiere sellar su localía para lo que viene. Dirige Zunino.