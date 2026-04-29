La vuelta de Marcelo Estigarriba al bloque de ataque para rearmar la sociedad ofensiva más nombrada en este primer semestre junto a Cristian Tarragona sería la única novedad que generaría el Unión de Leo Madelón para esperar por Talleres, este sábado a las 18.45 en el 15 de Abril. En la “T”, el popular “Apache” tiene algunos lesionados.
Mientras Unión activa la vuelta de Estigarribia, Talleres tiene varias dudas
El Tate de Madelón quiere ganar y asegurar su lugar en los “mata-mata” sin depender de nada ni de nadie. El Talleres de Carlos Tevez, que ya está adentro, quiere sellar su localía para lo que viene. Dirige Zunino.
Vuelve el "Chelo" con Tarragona arriba
El “Chelo” junto con “Tarra-gol” es la fórmula titular y habitual del once de Leo Madelón, a pesar del bonito e importante gol del “Huevo” Colazo en Liniers contra Vélez para sellar el 2-2. A propósito de Tarragona, el delantero-hincha del Tate llega “colgado” con cuatro amarillas al partido de este sábado en Santa Fe. ¿El riesgo?: si Unión clasifica y llega a la quinta, no podrá jugar el primer cruce.
La vuelta de Estigarribia está “cantada”, a priori por Palavecino, aunque algunos creen y especulan con la chance que salga Cuello del once titular para recibir a los cordobeses en el 15 de Abril. Además de confirmarse día (sábado) y horario (18.45), la Liga designó autoridades para el cruce de tatengues y tallarines.
Sebastián Zunino será el árbitro principal y estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Uriel García Leri como asistentes, mientras que Maximiliano López Monti será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Facundo Tello y Marcos Horticolou.
En cuanto al rival cordobés, el plantel de Talleres trabajó con público en el predio, donde Tevez dispuso tareas en espacios reducidos. Valoyes y Fernández presentan contracturas y se movieron en el gimnasio, mientras que también hubo trabajos diferenciados y ausencias.
Talleres llevó adelante una nueva práctica en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) con la presencia de socios, en una jornada que combinó cercanía con el público y algunas señales de atención en lo físico.
Todo ello de cara al cierre de la fase regular del Torneo Apertura y que será ante Union este sábado a las 18.45 y donde el primer equipo albiazul buscará sostener el cuarto puesto para ser local en octavos de final.
El entrenador Carlos Tevez dispuso un entrenamiento dinámico, con ejercicios en espacios reducidos en los que dividió al plantel en tres equipos, apuntando a sostener la intensidad, la presión y la circulación rápida de la pelota. La modalidad permitió observar variantes y mantener el ritmo competitivo en un momento clave de la temporada.
Valoyes y Fernández, tocados en la "T"
Sin embargo, no todo fue normalidad. Según se informó desde el club, Diego Valoyes y Santiago Fernández presentan sendas contracturas, motivo por el cual no participaron de las tareas de campo y permanecieron trabajando en la zona de gimnasio. Ambos futbolistas quedaron bajo seguimiento del cuerpo médico y tampoco se entrenan a la par del grupo por el momento.
Otro de los jugadores que se movió de manera diferenciada fue Martín Río, quien continúa con una puesta a punto física especial, mientras que una de las ausencias que llamó la atención fue la de Bruno Barticciotto, quien no fue visto durante la práctica.
El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada uno de estos futbolistas, en un contexto en el que Talleres necesita llegar con la mayor cantidad de piezas disponibles para los compromisos decisivos que se aproximan. La apertura al público, en tanto, le dio un marco especial a la jornada, con el acompañamiento de los hinchas en un tramo determinante del campeonato.
Rick, jugador de la “T”, habló con “La Voz” antes de Unión: "Tengo mucho por demostrar en Talleres", afirmó, subrayando su compromiso por seguir escalando en su rendimiento. En la entrevista, el brasileño demostró haber mejorado mucho su español.
Y se fue soltando, como en la cancha, para no dejar pregunta sin responder. Fue reflexivo cuando recordó sus inicios, los apoyos que recibió de Carlos Tevez, lo que significaron sus dos goles en clásicos, los que le faltan, la vida en Córdoba tras llegar desde Bulgaria (fue comprado al Ludogorets donde ganó seis títulos), cómo lo convenció el presidente Andrés Fassi y el momento familiar que vive ya que a ser papá muy pronto.
Además de lo deportivo, Rick compartió detalles de su vida cotidiana en la ciudad y el buen clima que se vive en el vestuario; de hecho, la entrevista tuvo un momento de color cuando el capitán Guido Herrera pasó por el lugar y, con un grito, logró sacarle una sonrisa espontánea al delantero.