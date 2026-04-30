Un solo cambio para el sábado

Unión tiene la clasificación en sus manos y busca ganar con la vuelta de Estigarribia

Madelón recupera a un jugador que viene en alza y retorna al tradicional 4-4-2 ante Talleres en el 15 de Abril. En casa, el Tate sabe que, ganando, no dependerá de ningún otro resultado. Apuran el levantamiento del embargo de Angulo.