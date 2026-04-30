El regreso de Estigarribia por Palavecino será la única modificación que tendrá Unión para el encuentro con Talleres de Córdoba, donde definirá su pase a la ronda de play off para definir el título del Apertura de la Liga Profesional.
Unión tiene la clasificación en sus manos y busca ganar con la vuelta de Estigarribia
Madelón recupera a un jugador que viene en alza y retorna al tradicional 4-4-2 ante Talleres en el 15 de Abril. En casa, el Tate sabe que, ganando, no dependerá de ningún otro resultado. Apuran el levantamiento del embargo de Angulo.
El delantero cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Si bien Palavecino tuvo un aceptable desempeño ante Vélez, la vuelta de Estigarribia es clave teniendo en cuenta el deber que tiene de Unión de ganar el partido y, de esa manera, asegurar la clasificación sin depender de ningún resultado.
Así, Madelón volverá a la formación que ha sido la base y que se recita de memoria. Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Estigarribia y Tarragona serán los once que saldrán a la cancha el sábado a las 18.45 en el 15 de Abril.
Una buena noticia para el mundo Unión, es que hay conversaciones avanzadas para levantar la inhibición que pesa sobre la institución por la deuda de 90.000 dólares con el delantero José Angulo. Es un deber que tendrá que cumplimentar Unión para que pueda incorporar jugadores cuando se reabra el libro de pases durante el Mundial.
Talleres quiere el cuarto puesto
En la previa del viaje, el entrenador mantiene abiertas algunas incógnitas, especialmente en torno a la conformación de la delegación. Las principales dudas pasan por la situación física de Diego Valoyes y Bruno Barticciotto. El colombiano arrastra una contractura en el aductor que lo obligó a salir en el entretiempo del último partido ante Estudiantes de La Plata, mientras que el delantero ofensivo sufrió una molestia en el cuádriceps.
En el caso de Barticciotto, su regreso viene siendo complejo. Si bien fue al banco en La Plata, su presente está marcado por una seguidilla de problemas musculares que le impiden encontrar continuidad. La decisión final sobre ambos jugadores se tomará en las próximas horas, en función de su evolución y de la evaluación del cuerpo técnico.
En cuanto al equipo, Tevez también analiza variantes. En el último encuentro, el DT movió el banco y apostó por ingresos que podrían repetirse desde el arranque. Entre ellos aparecen Valentín Depietri (casi a pleno tras su último desgarro) y José Luis Palomino, quienes tuvieron minutos en el complemento frente a Estudiantes y dejaron buenas sensaciones.
Una alternativa a Depietri podría ser Giovanni Baroni, quien jugó algunos minutos en La Plata, tras su regreso de la selección argentina sub 17 con la que fue subcampeón del Sudamericano jugado en Paraguay.
El desafío no es menor. Talleres sabe que una victoria le permitiría no depender de otros resultados y asegurar una posición de privilegio en la tabla. Jugar los octavos de final en el Kempes no solo implica una ventaja deportiva, sino también un respaldo emocional con su gente.
Con ese escenario, el viaje a Santa Fe no será uno más. Será el traslado hacia un partido determinante, con decisiones por tomar hasta último momento y la presión de un objetivo que puede marcar el rumbo del semestre. En ese contexto, Tevez ajusta detalles y define piezas, consciente de que cada elección puede ser decisiva en la recta final de la fase regular.
En cuanto a Tevez, el entrenador dijo que está prácticamente asegurada su continuidad como técnico de Talleres y se hace ilusiones de dirigir en Europa. "Me estoy preparando para eso. Me gustaría dirigir en Europa, hacer carrera de entrenador. Es a lo que uno aspira", manifestó respecto a sus ambiciones personales a largo plazo.
El técnico considera que su proceso de aprendizaje está siendo acelerado. Por ello, busca consolidar su experiencia en el fútbol argentino antes de intentar replicar en el banco de suplentes el éxito que obtuvo como futbolista en las ligas de Inglaterra e Italia.