Los temas antes de Talleres

La inhibición de Angulo, el contrato con la ropa y “la novela de Avellaneda”

El reclamo pendiente con el ecuatoriano alcanza los 90.000 dólares con los intereses en el combo y la inhibición en FIFA: el próximo mercado abre el 9 de julio. El vínculo con Givova se termina ahora en diciembre: ¿renueva?.