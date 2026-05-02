Uno de los temas que deberá solucionar la dirigencia de Unión “a futuro” es el reclamo del delantero ecuatoriano José “Tin” Angulo, que mediante sus abogados interpuso la inhibición del Tate en la FIFA. En principio, el monto que debe girar la entidad de la Avenida López y Planes de unos 90.000 dólares, que incluye la cuota-parte del reclamo original más los intereses.
La inhibición de Angulo, el contrato con la ropa y “la novela de Avellaneda”
El reclamo pendiente con el ecuatoriano alcanza los 90.000 dólares con los intereses en el combo y la inhibición en FIFA: el próximo mercado abre el 9 de julio. El vínculo con Givova se termina ahora en diciembre: ¿renueva?.
FIFA: hay "tiempo" hasta el 9 de julio
“Hay que levantarlo sí o sí, eso está claro. Los intereses no son demasiado, no es un problema. Lo que no está muy claro no fácil por ahora es, para las personas jurídicas y los clubes, poder girar o transferir dólares al exterior”, explican a El Litoral.
¿Cuál es la fecha del almanaque que “debe” mirar Unión con el tema Angulo y la inhibición en la FIFA?. Como se sabe, el mercado de pases del fútbol argentino ya tiene fechas definidas, luego de que dicho dato apareciera en la página oficial de la FIFA.
Según pudo averiguar el diario de Santa Fe, la fecha de inicio pautada para el próximo mercado de pases es el 9 de julio, un mes y medio después de la finalización del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El mismo coincidirá con los últimos días de actividad del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 19 de junio y el 19 de julio.
Finalmente, el mercado de pases concluirá el 2 de septiembre, aunque suele extenderse durante algunos días o semanas más según disponga la Asociación del Fútbol Argentino. “Actualmente, los clubes de la Primera División que se encuentran inhibidos son Atlético Tucumán, Banfield, Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata, Independiente y Sarmiento”, explican desde la AFA.
"Firmamos por dos y tiene uno de renovación"
Otro de los temas que se deberá resolver es el de la indumentaria deportiva. “Le damos la bienvenida a la familia Tatengue a Givova, quien será nuestro sponsor técnico oficial”, anunciaba Unión en sus redes en el mes de enero de 2025. El contrato, firmado por dos años, se termina en el mes de diciembre de 2026.
Como cada vez que se acerca la renovación de un vínculo comercial crecen los rumores. Por un lado, la firma por dos años, tiene una renovación automática por una temporada más. Por el otro, se dice que el Tate habría recibido una oferta superadora para cambiar el proveedor, sin conocerse la marca.
“En líneas generales, con los diseños y las entregas no tuvimos problemas con Givova”, deslizan por el lado del López y Planes. Al mismo tiempo, el crecimiento de la vestimenta propia de la llamada “Marca Unión” es algo determinante.
“La marca es Unión, siempre va a ser la bandera del club. Buscamos unificar la imagen de todos los que forman parte de la institución: hoy los chicos van al club todos vestidos igual y eso genera identidad. Ya vestimos un plantel profesional como el de básquet, con todas sus necesidades.
"El desafío ahora es unificar todas las actividades deportiva: tenemos más de 1400 alumnos del IPEI y miles de deportistas dentro del club. La calidad gustó y la respuesta fue muy positiva; tenemos producción local y también talleres en Buenos Aires y nos están llegando muchas propuestas para trabajar con nosotros”, explican desde el departamento de markerting.
“El sueño es que en el futuro el fútbol profesional también tenga marca propia” es una frase que hace ruido por López y Planes. De todos modos, por más que en diciembre se termina el contrato con Givova, reconocen que “por ahora para ese sueño faltan unos años más”.
Los “otros dos campeonatos” que juega Unión, además del deportivo, pasan por lo económico y lo financiero. “Todavía Talleres de Córdoba (casualmente) no pagó la cuota final por Mosqueira y es un dinero importante”, reconocen.
La semana que viene impactará una noticia que aliviará un poco: el Juzgado de la Provincia de Buenos Aires, ya que es en Mar del Plata donde inició el reclamo del representante de Malcorra, terminará de “liberar” el bloqueo de las cuentas bancarias de Unión.
Esta acción administrativa, con Unión ya pagando el convenio en cuotas al repre de “Nacho”, tendrá un doble impacto: por un lado, recuperar un dinero que estaba en esas cuentas; por el otro, recuperar la capacidad para girar en descubierto, una herramienta que utilizan todos los clubes de la Argentina en estos tiempos de crisis.
Y hablando de conflictos, la relación con Racing está cada vez peor y no existe ninguna voluntad desde Avellaneda por solucionar nada. Como informó El Litoral, por ahora Unión solo formalizó la queja por el pase de Adrián Balboa: el reclamo ya es formal, de club a club, en la Cámara de Disputas de la AFA.
“Por ahora solamente formalizamos lo de Balboa, la intención es replicar lo mismo con el tema de Juan Ignacio Nardoni”, explican desde Unión. En principio, a mitad de la semana entrante, el Tate también accionará por la falta de respuestas y pagos del ahora jugador del Gremio de Porto Alegre.