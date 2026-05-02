El Torneo Apertura vivirá este sábado una jornada cargada de tensión y definiciones en la Zona A. Diez equipos cerrarán la fase regular en una fecha que determinará tanto a los últimos clasificados a los playoffs como las posiciones finales de cara a la próxima instancia.
Definición al rojo vivo en la Zona A: lo que se juega este sábado
Con cinco partidos en simultáneo, la Zona A del Torneo Apertura entra en su fase decisiva. Equipos como San Lorenzo, Independiente y Unión se juegan la clasificación, mientras que Boca y Estudiantes pelean por el liderazgo.
Con cinco encuentros clave, la atención estará puesta en la pelea por ingresar entre los ocho mejores y también en la disputa por el primer puesto del grupo.
Una lucha directa por la clasificación
El duelo entre San Lorenzo (6°) y Independiente (7°) aparece como uno de los platos fuertes de la jornada. Desde las 18.45 en el Nuevo Gasómetro, ambos protagonizarán un cruce con clima de final.
El conjunto azulgrana asegurará su clasificación si gana o empata, mientras que el Rojo está obligado a sumar de a tres para no depender de otros resultados. En caso contrario, deberá mirar de reojo lo que ocurra con otros equipos en la tabla.
En simultáneo, Unión de Santa Fe (8°) recibirá a Talleres de Córdoba (4°). El equipo santafesino necesita una victoria para asegurar su lugar en los playoffs, mientras que un empate o una derrota lo dejarán dependiendo de una combinación de resultados.
Talleres, por su parte, ya tiene su clasificación asegurada, pero buscará mejorar su posición en la tabla.
Boca y Estudiantes, en la pelea por la cima
Más arriba en la tabla, la disputa por el primer puesto también suma atractivo. Boca Juniors, actual escolta, visitará a Central Córdoba desde las 16.15 con la necesidad de ganar y esperar un traspié del líder.
El puntero, Estudiantes de La Plata, enfrentará a Platense a las 21.15 en Vicente López. Un triunfo le garantizará cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A, sin depender de otros resultados.
En caso de empate o derrota, el liderazgo podría cambiar de manos, dependiendo de lo que ocurra con Boca.
Una jornada de alto voltaje
La simultaneidad de los partidos y la cantidad de equipos involucrados en la pelea aseguran una jornada cargada de emociones. Cada gol puede modificar el tablero y definir el destino de varios equipos.
Con la clasificación y las posiciones en juego, la Zona A tendrá un cierre de fase regular a la altura de las expectativas, en una fecha que promete tensión hasta el último minuto.