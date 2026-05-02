El arranque del Gran Premio de Miami dejó una señal clara: Franco Colapinto sigue dando pasos firmes en su adaptación a la Fórmula 1. En su primera experiencia en el trazado urbano estadounidense, el argentino completó una jornada sólida y competitiva que fue reconocida por el propio equipo Alpine F1 Team.
"Hizo un muy buen trabajo": Steve Nielsen elogió a Franco Colapinto en Miami
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, elogió el rendimiento de Franco Colapinto: “Hizo un muy buen trabajo” en su debut en Miami.
El piloto de 22 años cerró el viernes con un octavo puesto en la clasificación sprint, su mejor resultado desde su llegada a la categoría, consolidándose como una de las sorpresas de la jornada.
Un viernes competitivo en un circuito desconocido
La actividad en el Miami International Autodrome comenzó con una única práctica libre, en la que Colapinto se ubicó en la 11ª posición, aunque durante gran parte de la sesión se mantuvo dentro del top 10.
Más tarde, en la clasificación sprint, el argentino mostró carácter y capacidad de reacción. En la primera tanda (SQ1), perdió su primer intento por una bandera amarilla provocada por Lance Stroll, lo que lo obligó a jugarse todo en una sola vuelta. Respondió con un tiempo que le permitió avanzar con solvencia.
En la SQ2, volvió a mejorar su rendimiento y se metió entre los ocho mejores, asegurando su lugar en la definición. Ya en la SQ3, con un único intento disponible, firmó un registro que le permitió sostener la octava posición, superando incluso a su compañero Pierre Gasly y al Red Bull de Isack Hadjar.
El respaldo de Alpine y la mirada de Nielsen
El rendimiento de Colapinto no pasó desapercibido dentro del equipo. El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, destacó el trabajo del argentino en un contexto exigente, marcado por el formato sprint y la falta de rodaje previo.
“Franco hizo un muy buen trabajo hoy en su primera vez en Miami”, señaló el directivo, quien también valoró el hecho de que ambos autos del equipo hayan alcanzado la instancia final de la clasificación.
Nielsen remarcó además que el equipo logró mantenerse competitivo frente a rivales que introdujeron mejoras importantes en sus monoplazas, lo que refuerza el valor del resultado obtenido.
En paralelo al desempeño de sus pilotos, Alpine llevó a Miami una serie de actualizaciones técnicas, entre ellas un nuevo alerón trasero que fue probado en el monoplaza de Gasly.
Según explicó Nielsen, estas innovaciones continúan en fase de evaluación, pero representan un paso más en la búsqueda de rendimiento del equipo.
De cara a la carrera sprint, el panorama es alentador: ambos pilotos partirán dentro del top 10 y con estrategia favorable, ya que conservaron un juego de neumáticos blandos nuevos, un factor que podría resultar decisivo.
En la pelea por los puntos
Con este rendimiento, Colapinto no solo reafirma su crecimiento dentro de la categoría, sino que también se posiciona como candidato a sumar puntos en la sprint, donde puntúan los ocho primeros.
El desafío ahora será sostener el nivel en carrera y seguir acortando la brecha con los equipos de punta. Por lo pronto, en Miami dejó en claro que puede competir de igual a igual, incluso en escenarios desconocidos.