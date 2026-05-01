La primera jornada del Gran Premio de Miami dejó en claro que McLaren no llegó al Hard Rock Stadium solo para participar.
Norris vuela en Miami: dominio absoluto en la Sprint Qualifying
En una jornada atípica, que incluyó una práctica libre extendida de 90 minutos, Lando Norris se quedó con la pole para la carrera Sprint del sábado, marcando el ritmo en un trazado que castigó el físico de los neumáticos por las altas temperaturas.
En un viernes atípico, que incluyó una práctica libre extendida de 90 minutos, Lando Norris se quedó con la pole para la carrera Sprint del sábado, marcando el ritmo en un trazado que castigó el físico de los neumáticos por las altas temperaturas.
Un viernes de "vieja escuela"
La actividad comenzó con una FP1 inusualmente larga. Esos 30 minutos extra permitieron a los equipos profundizar en el análisis del compuesto C3 (Duro), antes de pasar a los programas de velocidad con los C4 y C5. Según Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli, esta recolección de datos fue vital no solo para Miami, sino para las próximas citas del calendario donde el C3 será protagonista.
El dominio de Lando y la sorpresa de Antonelli
En la SQ3, Norris fue el único capaz de romper la barrera del 1:28, clavando el cronómetro en 1:27.869.
Sin embargo, todas las miradas se posaron también en el joven Kimi Antonelli, quien escoltó al británico a poco más de dos décimas, confirmando que su adaptación a la máxima categoría es una realidad tangible. Oscar Piastri completó el "1-2-3" motorizado por Mercedes/McLaren, dejando a los de Woking con una primera fila ideal para el sábado.
La lucha en la zona media
La clasificación bajo formato Sprint obliga al uso de neumáticos Medios en SQ1 y SQ2, dejando los Blandos exclusivamente para los diez mejores. En ese límite, la batalla fue feroz: Pierre Gasly logró meterse en el top 10 por un margen mínimo, dejando fuera a los dos Audi de Gabriel Bortoleto (11°) y Nico Hülkenberg (12°).
El dato técnico: La degradación térmica fue el factor clave del día. Con temperaturas de pista récord, los pilotos lidiaron con bloqueos en la curva 1, aunque se espera que el "grip" mejore a medida que avance el fin de semana. El diferencial de rendimiento entre compuestos se ubicó en torno al medio segundo.
Formula 2: Una paridad que asusta
La antesala de la F1 no se quedó atrás. En una clasificación histórica para la FIA Formula 2, los primeros 21 pilotos quedaron encerrados en menos de un segundo de diferencia.
Pole Position: Kush Maini (ART Grand Prix) fue el más veloz.
Lo escoltarán Rafael Câmara y Martinius Stenshorne.
Para la carrera principal del domingo, la estrategia de neumáticos será el foco central. Con el salto entre el compuesto Medio y el Súper Blando, algunos equipos podrían arriesgar con el caucho más blando desde el inicio para ganar posiciones, a riesgo de sufrir un desgaste prematuro (graining) si el calor no da tregua.