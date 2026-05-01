​Un viernes de "vieja escuela"

Norris vuela en Miami: dominio absoluto en la Sprint Qualifying

En una jornada atípica, que incluyó una práctica libre extendida de 90 minutos, Lando Norris se quedó con la pole para la carrera Sprint del sábado, marcando el ritmo en un trazado que castigó el físico de los neumáticos por las altas temperaturas.