Fórmula 1

Gran clasificación de Colapinto: se metió en la Q3 y largará 8° la carrera Sprint

El argentino Franco Colapinto firmó una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami y largará desde el octavo puesto en la carrera Sprint. En su primera experiencia en el circuito, el piloto de Alpine mostró solidez, ritmo y capacidad para meterse entre los mejores.