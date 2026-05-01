Colapinto construyó una clasificación en ascenso en el trazado callejero de Miami. Tras avanzar con solidez en la SQ1 con un tiempo de 1:30.386, el argentino dio un salto de calidad en la segunda tanda al marcar 1:29.527, registro que le permitió meterse entre los diez mejores.
Gran clasificación de Colapinto: se metió en la Q3 y largará 8° la carrera Sprint
El argentino Franco Colapinto firmó una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami y largará desde el octavo puesto en la carrera Sprint. En su primera experiencia en el circuito, el piloto de Alpine mostró solidez, ritmo y capacidad para meterse entre los mejores.
En esa instancia, además, logró superar a su compañero Pierre Gasly, consolidando una performance competitiva para Alpine y asegurando su lugar en la definición.
Ya en la SQ3, el pilarense completó su mejor clasificación desde su llegada a la Fórmula 1 con el equipo francés.
Una vuelta decisiva en el cierre
En la tanda final, Colapinto volvió a destacarse. En los segundos decisivos registró una vuelta de 1:29.320 que lo ubicó momentáneamente entre los cinco mejores, reflejando su potencial en un escenario de máxima exigencia.
Finalmente, cerró la clasificación en el octavo lugar, lo que le permitirá largar desde la cuarta fila en la carrera Sprint, compartiendo línea con el experimentado Lewis Hamilton.
La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien marcó 1:27.839 y le dio a McLaren su primera clasificación ganada de la temporada, cortando el dominio que hasta aquí ejercía Mercedes.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue segundo a 0s222, mientras que Oscar Piastri completó el top 3.
Un rendimiento que ilusiona
El resultado ratifica el crecimiento de Colapinto en su primera temporada completa. A lo largo de toda la jornada mostró un ritmo consistente que ya se había insinuado en la práctica libre, donde finalizó 11°.
Detrás de los líderes, Charles Leclerc fue cuarto, seguido por Max Verstappen, mientras que George Russell no pudo pasar del sexto lugar. Completaron los diez primeros Isack Hadjar y el propio Gasly.
Más atrás, los Audi quedaron a las puertas de la Q3 con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, mientras que nombres como Fernando Alonso tuvieron una jornada complicada, sin poder marcar tiempos competitivos.
Con este panorama, la carrera Sprint del sábado aparece como una gran oportunidad para el argentino, que buscará capitalizar su posición de largada y confirmar en pista el buen rendimiento mostrado en la clasificación.