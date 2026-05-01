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Colapinto completó una práctica alentadora y se ilusiona con la Sprint en Miami

El piloto argentino cumplió una destacada actuación en la única práctica del Gran Premio de Miami. En su primer contacto con el circuito, mostró ritmo competitivo, se mantuvo cerca del Top 10 (culminó 11°) y dejó buenas perspectivas de cara a la clasificación Sprint.

Colapinto buscó simular condiciones de clasificación. Allí registró su mejor vuelta en 1m31s015, ubicándose en el puesto 11Colapinto buscó simular condiciones de clasificación. Allí registró su mejor vuelta en 1m31s015, ubicándose en el puesto 11
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El debut de Franco Colapinto en el trazado semipermanente de Miami dejó un saldo positivo.

A bordo del Alpine A526, el argentino completó una sólida tarea durante los 90 minutos de práctica libre, en una sesión clave no solo para conocer el circuito, sino también para evaluar las nuevas normas técnicas implementadas por la FIA.

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Tras una breve espera en boxes, el piloto de Pilar salió a pista con neumáticos duros y comenzó a construir sus primeras referencias en el exigente circuito de 5.412 metros.

Formula One F1 - Colapinto takes F1 to the streets of Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina - April 26, 2026 Alpine's Franco Colapinto speaks at the fanzone ahead of the event REUTERS/Tomas CuestaEl argentino mostró solidez en cada salida, manteniéndose competitivo en un pelotón muy ajustado. Credito: REUTERS/Tomas Cuesta

En ese primer stint completó una docena de vueltas y marcó un tiempo de 1m31s480, superando incluso a su compañero Pierre Gasly por 196 milésimas en ese tramo inicial.

Ritmo consistente y evolución del auto

Luego de una revisión técnica en el monoplaza, Colapinto regresó a pista y continuó trabajando en la puesta a punto. Con el mismo compuesto duro, logró sostener un ritmo constante en torno al minuto 34 por vuelta, completando otra tanda de doce giros y enfocándose en la gestión de potencia y el comportamiento general del auto.

En paralelo, Gasly siguió un programa similar, con diferencias mínimas entre ambos pilotos, lo que evidenció una evolución pareja dentro del equipo Alpine. El argentino mostró solidez en cada salida, manteniéndose competitivo en un pelotón muy ajustado.

Apr 30, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Alpine driver Franco Colapinto (43) arrives to the paddock area at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesEl argentino mostró solidez en cada salida, manteniéndose competitivo en un pelotón muy ajustado.

En el tramo final, con neumáticos blandos, Colapinto buscó simular condiciones de clasificación. Allí registró su mejor vuelta en 1m31s015, ubicándose en el puesto 11, a solo 428 milésimas de su compañero y a 1s705 del más rápido de la sesión, Charles Leclerc.

Perspectivas alentadoras para la Sprint

El balance general de la práctica fue alentador para el argentino, que completó un total de 31 vueltas y se mantuvo durante buena parte de la sesión dentro del Top 10. Incluso, cuando mejoraba sus registros en el cierre, debió abortar su vuelta rápida, lo que le impidió escalar algunas posiciones más en la clasificación.

La tanda fue liderada por Leclerc, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, en una sesión que marcó el reinicio del campeonato tras la pausa por la cancelación de las fechas en Medio Oriente.

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Con estos antecedentes, Colapinto llega con buenas sensaciones a la clasificación Sprint, que se disputará este viernes a las 17:30 (hora argentina). La consistencia mostrada, sumada a la adaptación progresiva al nuevo chasis, abre expectativas positivas para el resto del fin de semana en Miami.

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