Fórmula 1

Colapinto completó una práctica alentadora y se ilusiona con la Sprint en Miami

El piloto argentino cumplió una destacada actuación en la única práctica del Gran Premio de Miami. En su primer contacto con el circuito, mostró ritmo competitivo, se mantuvo cerca del Top 10 (culminó 11°) y dejó buenas perspectivas de cara a la clasificación Sprint.