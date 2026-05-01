El Gran Premio de Miami vuelve a ofrecer un espectáculo que trasciende lo deportivo. En una de las citas más llamativas del calendario de la Fórmula 1, los equipos no solo compiten en pista, sino también en imagen, identidad y conexión con el público. Este año, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Cadillac se destacan con propuestas visuales que acompañan momentos clave para ambas estructuras.
Miami se tiñe de color: Mercedes apuesta al púrpura y Cadillac debuta con identidad local
El Gran Premio de Miami suma atractivos dentro y fuera de la pista: Mercedes presenta un diseño especial en tono púrpura, mientras Cadillac debuta como equipo con una decoración inspirada en la bandera estadounidense.
Mercedes apuesta al púrpura
La escudería alemana decidió renovar su estética habitual para el fin de semana en Miami, dejando de lado su clásico verde azulado oscuro para presentar un llamativo tono violeta.
Este cambio forma parte de una colaboración con sus patrocinadores y se enmarca en una tendencia creciente dentro de la Fórmula 1: adaptar la imagen del equipo a eventos específicos del calendario.
Más allá de lo visual, el antecedente inmediato alimenta el optimismo. En la temporada pasada, una iniciativa similar coincidió con resultados destacados: Andrea Kimi Antonelli logró su primera pole en una carrera Sprint, mientras que George Russell subió al podio en el Gran Premio.
Con ese recuerdo reciente, el equipo llega a Miami con expectativas renovadas y la esperanza de repetir un fin de semana competitivo.
Cadillac debuta con identidad estadounidense
El otro gran foco está puesto en el estreno de Cadillac como equipo en la Fórmula 1, que eligió Miami como escenario para su primera carrera en suelo local.
La marca estadounidense presenta una decoración especial que busca conectar con el público, apelando a símbolos nacionales y a una fuerte identidad visual.
El diseño mantiene una base en negro y blanco, pero incorpora elementos distintivos: el alerón delantero luce 50 estrellas en referencia a los estados del país, mientras que el alerón trasero exhibe la sigla “USA” en los colores rojo, blanco y azul.
A su vez, los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez utilizarán trajes especiales a juego con el monoplaza.
Más que una carrera
El GP de Miami se consolida como una plataforma donde la Fórmula 1 combina deporte, espectáculo y marketing. Las decisiones estéticas no son menores: forman parte de una estrategia para ampliar audiencias, reforzar marcas y generar impacto en uno de los mercados más importantes para la categoría.
En ese contexto, tanto Mercedes como Cadillac aprovechan el escenario para diferenciarse. Uno apuesta por la renovación visual asociada a buenos recuerdos recientes; el otro, por un debut que busca arraigo inmediato con el público local.
En ambos casos, el objetivo es el mismo: destacarse en un fin de semana donde cada detalle cuenta, dentro y fuera de la pista.