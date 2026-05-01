El handball de I.L. Peretz se prepara para uno de los desafíos centrales de la temporada: el Nacional de Clubes Juveniles B en San Rafael, Mendoza, un torneo que reúne a equipos de distintas regiones del país y que representa el objetivo principal del año para la categoría.
I.L. Peretz viaja al Nacional juvenil con ilusión y experiencia
El equipo sub 19 del club santafesino afronta un nuevo torneo Nacional B con una base consolidada y refuerzos. Entrenadores y jugadores destacan el valor competitivo, pero también la experiencia grupal y formativa.
Fernando Pinget, uno de los entrenadores, explicó que el plantel llega con una preparación sostenida en el tiempo. “Tratamos de no modificar demasiado la logística. Son chicos que vienen trabajando hace años, con una base consolidada”, señaló. La principal novedad en la previa fue la incorporación de tres refuerzos provenientes de Reconquista, lo que motivó ajustes puntuales en los entrenamientos y la organización de partidos preparatorios.
En cuanto a las expectativas, el objetivo inicial es claro: “Mantener la categoría y, desde ahí, ir por más”. El equipo combina experiencia y renovación, con jugadores que ya disputaron torneos nacionales y otros que comienzan a transitar ese camino. “Esa mezcla suele dar buenos resultados”, agregó el entrenador.
Más allá de lo deportivo, el viaje implica un valor formativo clave. “La experiencia, la convivencia, salir de la rutina. En esta era más digital, buscamos fortalecer el grupo, compartir y crecer juntos”, remarcó Fernando, quien también contextualizó el presente del handball local: “Estamos en una etapa de reconstrucción post pandemia. Recuperamos espacios como el CEF y esta camada es prácticamente nueva, formada en este contexto”.
El Nacional B reunirá principalmente a equipos del centro y sur del país, lo que eleva el nivel competitivo. Para el club, la participación en este tipo de torneos forma parte de un proyecto sostenido: “Apuntamos a competir a nivel nacional con nuestras categorías más fuertes, tanto en masculino como en femenino”.
La delegación estará integrada por 17 personas, entre 15 jugadores y dos entrenadores.
La mirada de los jugadores
Desde adentro del plantel, la ilusión también es alta. Santino, uno de los referentes, destacó que el equipo llega con ambición renovada: “La mayoría ya jugó varios nacionales y eso nos hace aspirar a más. Este año las expectativas son altas, tanto grupales como personales”.
Para el jugador, el Nacional es el eje de toda la temporada: “Es el objetivo del año. La liga sirve para clasificar, pero el verdadero desafío es este torneo, donde aparece la competencia que buscamos”.
Enzo, por su parte, describió la intensidad que se vive dentro de la cancha: “Es otra cosa. Tenés más competencia, más presión. A veces juegan los nervios, pero también se disfruta mucho más que la liga”. En la previa, reconoció que los entrenamientos fueron más exigentes: “Se corrigieron muchas cosas, fue un proceso más fuerte y más pesado”.
Ambos coincidieron en que el torneo trasciende lo deportivo. “Son experiencias muy buenas, tanto en lo deportivo como en lo humano”, sostuvo Enzo, mientras que Santino agregó: “El handball ya es parte de nuestra vida. No lo vemos como un sacrificio, sino como algo que elegimos porque nos hace felices”.
El rol de las familias y el crecimiento del deporte
El acompañamiento familiar también aparece como un pilar. “Es muy importante, porque te apoyan en todo. A veces no pueden viajar por lo que implica, pero están presentes y eso se siente”, expresó Enzo.
Desde el club, además, remarcan el crecimiento del handball en la región y la importancia de las categorías formativas. Quienes quieran sumarse pueden acercarse a la sede ubicada en Francia 2248 o contactarse a través de sus redes sociales.
Con un plantel que combina experiencia, entusiasmo y sentido de pertenencia, I.L. Peretz Handball emprende un nuevo viaje nacional con el objetivo de competir, aprender y seguir consolidando su proyecto deportivo.