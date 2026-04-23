Inversión urbana en Santa Fe

Pullaro anunció obras para poner en valor el Acceso Oeste y los parques Garay y del Sur

La capital santafesina se prepara para una transformación urbana de gran escala: Provincia y Municipio confirmaron obras millonarias en tres puntos estratégicos de la ciudad, con mejoras en accesos, parques y espacios recreativos que buscan revalorizar el uso del espacio público y acompañar la llegada de los Juegos Suramericanos.