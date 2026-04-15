Bajo el título "Efectos económicos de los XIII Juegos Suramericanos 2026", un informe de una consultora privada calcula que en total habrá ingresos extraordinarios por 233,8 millones de dólares.
Una consultora privada estima el ingreso extra por los Juegos Odesur
Un estudio suma inversiones en infraestructura, puestos de trabajo en obra pública, labores para el evento deportivo, y también los dólares que traerán los visitantes. Aplica estándares de consumo y las experiencias anteriores del evento deportivo para proyectar cifras millonarias en dólares.
La cifra contempla los "dos grandes canales de impacto" en la economía de Santa Fe. "Por un lado, la inversión asociada a las obras anunciadas, en particular las vinculadas a la Villa Olímpica, que asciende a USD 90 millones. Por otro, el gasto en consumos propios del evento que se estiman en 143,8 millones de dólares", detalla Vector Regional Consultores, en una gacetilla de prensa sobre su trabajo.
Se trata de "una estimación preliminar de los impactos económicos asociados a los XIII Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe" que fue "elaborada a partir de información pública y supuestos estándar de análisis económico".
"El estudio completo profundiza en la desagregación sectorial, los efectos territoriales diferenciados y distintos escenarios de política pública y estrategia empresarial", y añade respuestas a preguntas como "¿Cuántos ingresos y empleos implican?" los Juegos.
Entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026, las competencias deportivas con sede en Rosario y subsedes en la ciudades de Santa Fe y Rafaela reunirá a atletas de los países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), en una celebración que se realiza cada cuatro años.
En esta edición participarán 15 países y se disputarán 43 deportes y 60 disciplinas. Es "uno de los acontecimientos deportivos más relevantes previstos para la provincia en 2026".
Análisis
"Desde el punto de vista económico, la realización de los Juegos implica una significativa afluencia de personas y recursos, con efectos directos sobre el consumo y la inversión. Según fuentes oficiales, en particular el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Concejo Municipal de Rosario y el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos 2026, se destaca la llegada de alrededor de 4.000 atletas, a los que se suman aproximadamente 1.500 personas entre equipos técnicos, personal de apoyo y organización, además de unos 1.300 jueces".
A ello se agrega "una asistencia estimada en más de 2 millones de espectadores a lo largo de las jornadas de competencia". La cifra es notable pero tiene su explicación: "se considera que el evento tiene una duración de 14 días" que habrá "una concurrencia promedio de 143 mil espectadores diarios".
Sobre esa base, "el 81% de ese público correspondería a residentes y el 19%" a no residentes, de acuerdo con "la estructura observada por el Indec para el turismo de la zona". Para valorizar ese flujo, "se adoptan los gastos diarios por persona relevados por Instituto Nacional de Estadística y Censos para septiembre y octubre de 2025: 63,4 dólares para residentes y 86,6 dólares para no residentes".
Adicionalmente, "se incorpora el gasto asociado a 6.800 personas entre atletas, deportistas, jueces y acompañantes. También se considera el consumo derivado de la compra de entradas, utilizando como referencia un costo promedio diario de 1,4 dólares por entrada, en línea con los valores observados en los Juegos Suramericanos de Paraguay 2022".
Cabe señalar que "los más de 2 millones de espectadores estimados se distribuirán entre quienes asistirán presencialmente a las distintas competencias y quienes seguirán el evento a través de transmisiones por televisión y streaming. En este sentido, parte del gasto asociado constituye consumo de entretenimiento generado a partir de los Juegos, aun cuando ese impacto no se traduzca de manera directa en una mayor demanda de servicios locales", añade la consultora.
Consumos agregados
El estudio parte de preguntarse ¿Cómo impacta en la economía de la provincia?, y responde que la realización de los Juegos Suramericanos "generará un impulso relevante sobre la actividad económica provincial a través de distintos canales. Por un lado, el evento moviliza inversión en infraestructura, equipamiento y acondicionamiento urbano. Por otro, produce un aumento del consumo asociado a la llegada de atletas, delegaciones, jueces, equipos técnicos, acompañantes y espectadores".
"Ese mayor gasto se derrama sobre múltiples sectores, elevando la producción, las ventas y los ingresos de empresas y trabajadores que participan, de manera directa o indirecta, en la provisión de bienes y servicios vinculados al evento", subraya.
"En términos cuantitativos, se estima que los Juegos generarán 425,6 millones de dólares en producción y ventas dentro de la provincia de Santa Fe. No obstante, no toda esta producción se traduce en ingreso local, ya que una parte se destina al pago de impuestos, así como a la adquisición de insumos tanto provinciales como importados. En este sentido, el impacto en términos de valor agregado o ingreso resulta necesariamente menor".
"En particular, considerando que el sector de hotelería y restaurantes presenta una alícuota de ingresos brutos verticalmente integrada —es decir, incluyendo efectos directos e indirectos— relativamente elevada, del 8,1%, se estima que el evento podría generar un incremento de la recaudación provincial de al menos 34,5 millones de dólares durante su realización; que compensan en parte el esfuerzo fiscal inicial. En términos de los impuestos que se recaudan en esa fecha, este valor representa un monto significativo: el 15,6% de los ingresos tributarios provinciales de septiembre de 2025", compara.
Asimismo, "el aumento de la actividad económica derivado del evento se traduciría en aproximadamente 185 millones de dólares de ingresos para la economía provincial. Lo cual es un monto relevante para ser un evento puntual; implica el 6,4% de los ingresos totales generados en un mes por la provincia".
A su vez, en la medida en que estos ingresos se canalicen hacia el consumo, "podrían generar efectos adicionales sobre la recaudación tributaria, particularmente a través del IVA y de tasas municipales, ampliando así el impacto fiscal total asociado al evento".
"Se trata de una magnitud relevante, especialmente si se considera la corta duración del evento, de 14 días: el impacto total estimado equivale a casi 13,2 millones de dólares por día. No obstante, cabe precisar que esta cifra incluye la totalidad de los gastos asociados a los Juegos", aclara.
"Durante los días de competencia, los ingresos adicionales provienen fundamentalmente del gasto turístico, que representa el 61,5% del total, mientras que el 38,5% restante se origina en las obras de construcción vinculadas al evento. Por ello, si se considera exclusivamente el flujo de ingresos directamente asociado a los 14 días de realización, el impacto diario se reduce a 8,1 millones de dólares de Valor Agregado por día de evento", estima.
Empleos
El impacto también se verá reflejado en el mercado de trabajo, vaticina el informe y expone sus argumentos: "Se estima que alrededor de 25 mil puestos de trabajo se verán vinculados a la organización y realización del evento, ya sea de manera directa —en actividades asociadas a la construcción, la logística, la seguridad, la gastronomía, el transporte, la hotelería y los servicios deportivos— o indirecta, a partir de los encadenamientos que este mayor nivel de demanda genera sobre el resto del entramado productivo provincial".
Para darle una dimensión más cercana, se compara ese número de empleos con otros datos. "Sólo en los aglomerados Gran Rosario y Gran Santa Fe, el total de personas ocupadas ronda las 913 mil y los puestos relacionados con el evento equivalen al 2,7% del empleo". No obstante, "cabe aclarar que ello no implica necesariamente la creación de 25 mil nuevos puestos de trabajo. En muchos casos, se trata de ocupaciones, horas de trabajo o servicios laborales movilizados por el evento, cuya traducción en empleo adicional efectivo dependerá, entre otros factores, del grado de utilización de la capacidad existente, del nivel de ocupación hotelera y de la posibilidad de atender la mayor demanda con la dotación habitual de personal".
Los beneficios en infraestructura sin cuantificar
"Además de estos efectos cuantificables, existen otros impactos positivos que no se encuentran plenamente captados en la estimación económica. En particular, las obras de infraestructura dejarán capacidades instaladas y activos de uso duradero para la provincia. Entre ellos, se destaca la Villa Olímpica, que luego de los Juegos será reconvertida en viviendas para 346 familias santafesinas. Este aspecto refuerza la idea de que parte del esfuerzo inversor no sólo responde a las necesidades del evento, sino que también puede traducirse en beneficios sociales permanentes", expresa la consultora.
De este modo, "los Juegos Suramericanos 2026 no sólo representan una oportunidad para dinamizar la economía santafesina en el corto plazo, sino también para consolidar un legado urbano, social y productivo con efectos que pueden extenderse más allá de las semanas de competencia. En ese sentido, el impacto de los Suramericanos no termina cuando finalizan las pruebas deportivas: una parte importante de sus beneficios puede permanecer en Santa Fe durante muchos años".