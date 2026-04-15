Impacto económico en Santa Fe

Una consultora privada estima el ingreso extra por los Juegos Odesur

Un estudio suma inversiones en infraestructura, puestos de trabajo en obra pública, labores para el evento deportivo, y también los dólares que traerán los visitantes. Aplica estándares de consumo y las experiencias anteriores del evento deportivo para proyectar cifras millonarias en dólares.