El calendario atlético santafesino inició con una jornada vibrante en San Guillermo, donde se disputó la fecha inaugural de la Copa Santa Fe de Atletismo 2026. El evento no solo destacó por las marcas obtenidas, sino también por el marco institucional, funcionando como antesala de un año clave para la provincia, que se prepara para recibir grandes citas internacionales como los Juegos ODESUR.
Se puso en marcha la Copa Santa Fe de atletismo en San Guillermo
Durante la jornada, se disputaron pruebas en disciplinas como 80, 100, 110 y 400 metros con vallas; 80, 100, 400, 600, 1500 y 2.400 metros llanos; 2.000 metros marcha; salto en alto; salto en largo convencional y adaptado; salto con garrocha; lanzamiento de bala convencional y adaptado; lanzamiento de jabalina; lanzamiento de martillo y de disco. La segunda fecha se llevará adelante el 27 de junio en Venado Tuerto.
La organización del certamen que tuvo su puntapié inicial el pasado sábado 11 de abril merece un párrafo aparte, habiendo logrado una puesta en escena maravillosa que transformó el estadio atlético en un escenario del más alto nivel. Con una estética cuidada, una logística impecable y una infraestructura que lució su mejor versión,
San Guillermo demostró estar a la altura de las máximas exigencias, brindando a atletas y espectadores una experiencia deportiva de excelencia que posiciona a la provincia como un referente organizativo en la región.
Los resultados
En el Salto en Largo, Brian López demostró por qué fue el dueño absoluto de la disciplina en 2025. El atleta mantuvo su invicto al imponerse con una marca de 6.80 metros. La prueba fue un monólogo del club Velocidad y Resistencia, que completó el podio gracias a las destacadas actuaciones de Tomás Garategui (6.69m) y Agustín Hanrard (6.09m), quienes se colgaron plata y el bronce respectivamente.
Un punto alto de la competencia fue el cuarto lugar obtenido por Brian Impellizzeri. Con un registro de 6.08 metros, quien fuera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 le aportó una jerarquía especial a la fosa santafesina, reafirmando el carácter inclusivo y de alto nivel que caracteriza a esta Copa.
Bajo esta premisa de integración, la jornada incluyó diversas pruebas de paratletismo que emocionaron a la concurrencia, ratificando que el atletismo es, ante todo, un espacio de superación sin barreras.
Asimismo, el futuro del deporte tuvo su lugar protagónico con una colorida jornada de Kids Athletics; allí, los más pequeños disfrutaron de una iniciación lúdica y formativa, sembrando la semilla de la pasión por la pista en un ambiente de alegría y compañerismo.
Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el Lanzamiento de Disco masculino. La prueba ofreció un contraste generacional fascinante: el joven Lazaro Bonora se quedó con el triunfo con un potente envío de 51.58 metros, compartiendo círculo con la leyenda Jorge Baliengo. A sus 48 años, el dueño del récord nacional demostró su vigencia al obtener el tercer puesto con 38.66 metros.
Entre ellos se ubicó Ignacio Fontana, quien, tras escoltar a Bonora en Disco, tuvo su revancha dorada en el Lanzamiento de Jabalina, donde se alzó con la victoria tras registrar 63.86 metros.
Entre las damas
La rama femenina aportó actuaciones de gran proyección. Pía Caceres, en la antesala de su viaje para representar al país en los Juegos ODESUR de la Juventud en Panamá, ratificó su gran forma técnica al ganar el Salto con Garrocha con una marca de 3.20 metros. La competencia de lanzamientos y saltos también tuvo figuras centrales que repitieron podios a lo largo del día.
Milagros Menoni dominó las pruebas de fuerza imponiéndose tanto en Impulso de Bala (10.53m) como en Lanzamiento de Disco (38.79m). Por su parte, Milagros Lamagni se consagró en Salto en Alto con 1.45 metros y sumó valiosos terceros puestos en Disco y Bala, mientras que Denise Garetto fue la mejor en Salto en Largo con una marca de 5.40 metros, sumando además un segundo puesto en Alto.
Finalmente, María Luciana Ferreyra mostró su versatilidad al ganar los 400 metros con vallas con un crono de 1:07.56, adjudicándose también las medallas de bronce en Salto en Alto y Largo.
La presencia de Germán Chiaraviglio como embajador del evento subrayó la importancia de esta Copa Santa Fe como base de desarrollo para los atletas locales. La provincia se consolida como un polo estratégico para el atletismo nacional, con la mira puesta en la organización de los próximos compromisos continentales que pondrán a Santa Fe en el centro del mapa deportivo sudamericano.