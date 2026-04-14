Con más de 240 participantes

Se puso en marcha la Copa Santa Fe de atletismo en San Guillermo

Durante la jornada, se disputaron pruebas en disciplinas como 80, 100, 110 y 400 metros con vallas; 80, 100, 400, 600, 1500 y 2.400 metros llanos; 2.000 metros marcha; salto en alto; salto en largo convencional y adaptado; salto con garrocha; lanzamiento de bala convencional y adaptado; lanzamiento de jabalina; lanzamiento de martillo y de disco. La segunda fecha se llevará adelante el 27 de junio en Venado Tuerto.