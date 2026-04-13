Gout Gout volvió a sacudir al atletismo mundial. En el Campeonato de Australia, disputado en Sídney, el velocista frenó el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros y firmó una actuación que lo colocó por delante de la marca que Usain Bolt había conseguido a los 18 años.
Gout Gout hizo historia en Australia y corrió más rápido que Bolt a los 18 años
El australiano de 18 años ganó los 200 metros en Sídney con 19.67 segundos, bajó por primera vez de los 20 en una carrera legal y superó el registro que Usain Bolt tenía a esa misma edad.
El registro tuvo doble impacto. No solo le permitió ganar el título nacional, sino también convertirse en el primer australiano en correr legalmente por debajo de los 20 segundos en la distancia. La prueba se disputó con viento permitido de +1.7 m/s, un detalle clave para la homologación del tiempo.
Hasta ahora, su mejor marca oficial era 20.02 segundos, también récord nacional. Ya había corrido más rápido en otra ocasión, con 19.84, pero aquella vez el viento había sido favorable por encima del límite reglamentario y el tiempo no podía quedar como referencia oficial.
Una carrera que cambió la escala
La dimensión de la marca quedó expuesta enseguida. Con 19.67, Gout no solo quedó por debajo del 19.93 que Bolt había logrado a la misma edad, sino que además se metió entre los tiempos más veloces de la historia y reforzó su condición de una de las grandes apariciones del sprint mundial.
La final también tuvo otro dato poco común: Aidan Murphy terminó segundo con 19.88 y empujó todavía más el valor de la prueba. El nivel general llamó la atención porque varios atletas mejoraron sus registros personales en una pista que quedó en el centro de la conversación atlética.
Después de cruzar la meta, Gout transmitió alivio. Venía persiguiendo desde hacía tiempo una carrera legal por debajo de los 20 segundos y esta vez lo consiguió en el escenario más importante del calendario australiano. Ese detalle, más que la comparación con Bolt, fue el que terminó de darle peso a su desahogo.
De promesa a figura global
El joven velocista nació en Queensland en una familia de origen sursudanés y desde hace tiempo aparece señalado como una joya del atletismo oceánico. Su irrupción ya había tomado fuerza con marcas precoces y con una técnica que disparó comparaciones con Bolt por su zancada, su biotipo y su facilidad para sostener velocidad en la recta.
Ahora, el salto dejó de ser solo simbólico. La marca de Sídney lo ubicó en una conversación mucho más amplia, ya no como proyecto a futuro sino como nombre instalado entre los velocistas que empiezan a alterar el mapa internacional del sprint. También reavivó la expectativa sobre lo que puede construir de cara a Eugene y a Brisbane 2032.
En paralelo, el crecimiento del australiano también tiene respaldo comercial. Su proyección lo llevó a firmar un contrato de largo plazo con Adidas hasta 2032, mientras su calendario empieza a cargarse de citas mayores y de rivales cada vez más exigentes.
Lo que viene para Gout Gout
Después de esta explosión en los 200 metros, su hoja de ruta apunta a las grandes competencias juveniles y a un roce más frecuente con la elite. En el corto plazo, tiene previsto enfocarse en el campeonato mundial sub 20 y seguir puliendo también su evolución en los 100 metros.
A los 18 años, ya dejó una imagen poderosa: una final nacional, una barrera histórica derrumbada y un tiempo que volvió inevitable la comparación con el hombre que redefinió la velocidad en el siglo XXI. Esta vez, el apellido que quedó detrás en la referencia cronológica fue el de Bolt.