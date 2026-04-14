La previa de los Odesur en Santa Fe

El legado de los Juegos Deportivos Cruz del Sur: la inauguración de la pista del CARD, única en el país

La segunda edición fue en 1982 y la capital provincial fue subsede, como ocurrirá ahora con los Suramericanos 2026. La crónica de aquella jornada que cambió para siempre la vida del atletismo regional. Breve repaso de su historia.