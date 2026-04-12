Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán en la provincia de Santa Fe del 12 al 26 de septiembre de 2026. La ciudad capital, junto con Rosario y Rafaela, será una de las sedes de este evento deportivo que quedará en la historia grande de la bota santafesina.
De cara a los Juegos Suramericanos, plantean mejoras en los clubes náuticos de Santa Fe
Es un proyecto presentado en el Concejo. Se propone la creación de un plan de Caminos Recreativos Seguros en entidades culturales, civiles y -particularmente- deportivas. El evento quedará en la historia de la provincia.
Participarán unos 6.000 atletas de toda Sudamérica. Se realizarán 43 deportes y 60 disciplinas, incluyendo atletismo, aguas abiertas, natación, hockey, básquet, esgrima, tenis y vela, entre muchos otros. Como se sabe, se está ejecutando una importante infraestructura deportiva.
La afluencia de tanta gente de la región continental, además de los deportistas, ha motivado que en el Concejo de Santa Fe se proponga un proyecto de ordenanza orientado a mejorar, dados los deportes vinculados con el río, los entornos viales de los principales clubes náuticos de Santa Fe capital, y que serán sedes del evento.
Objetivos
La iniciativa legislativa en ciernes, cuya autora es Silvina Cian (Interbloque "Unidos"), propone crear en la ciudad el Programa Camino Recreativo Seguro, destinado a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad en los recorridos de ingreso y egreso a instituciones culturales, civiles y particularmente deportivas.
Los objetivos del programa son promover condiciones de seguridad que resguarden la integridad de peatones y conductores, favoreciendo una convivencia ordenada y segura en el espacio público; el desplazamiento seguro y progresivo de niños, niñas y adolescentes y "generar una nueva cultura vial".
Estos recorridos serán publicados y difundidos en las instituciones, como así también en el sitio web oficial del municipio.
"Asimismo, se colocarán carteles en los comercios adheridos indicando que son 'custodios del camino recreativo seguro', donde se podrá solicitar ayuda en caso de necesidad y desde donde se promocionarán modos de desplazamiento amigables con el ambiente", dice la iniciativa.
La autoridad de aplicación será la secretaría de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana. Se autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con instituciones estatales y de la sociedad civil a los fines de la implementación del programa.
Eje en los clubes náuticos
Los Juegos Suramericanos implicarán "una afluencia considerable de atletas, turistas y delegaciones que pondrán en tensión nuestro sistema de movilidad urbana", pone en contexto la concejala local en los fundamentos.
"Ante esto, es imperativo que instituciones como el Yacht Club Santa Fe, el Club El Quillá, Regatas y el Club Azopardo, que funcionarán como soportes logísticos y sedes de actividades náuticas, cuenten con accesos jerarquizados", subraya luego.
"La intervención en sectores críticos, como el ingreso por calle Demetrio Gómez o la interacción con la Ruta 168 no es sólo una mejora estética, sino una necesidad operativa para evitar colapsos circulatorios y prevenir hechos de inseguridad en un contexto de alta exposición", agrega después.
Por esto se sugiere al Ejecutivo Municipal que comiencen a realizarse, en una primera etapa," intervenciones en las inmediaciones de los clubes antes mencionados".
En diálogo con El Litoral, la concejala Cian amplió sobre las intervenciones de mejoramiento vial requeridas. "La intención es mejorar el ingreso de estos cuatro primeros clubes que son los que están involucrados en los Suramericanos y después hacer extensivo el programa a toda la ciudad", declaró.
Se incluirían sendas peatonales, garitas de colectivo, iluminación y veredas, puntualizó. "Una de las prioridades será el Yacht Club, que será una de las sedes de deportes náuticos de los Suramericanos, y cuyo acceso y egreso es complejo".
"No está del todo señalizado -prosiguió la legisladora local-. No hay sendas peatonales para cruzar; y a mucha gente que viene desde Alto Verde y que quiere dirigirse hacia el sector de la 168, se le complica la movilidad. Lo ideal sería disponer una rotonda, sendas peatonales, iluminación y veredas", enfatizó luego.
Antecedente
Por último, Silvina Cian citó como antecedente similar a su proyecto los Senderos Escolares Seguros.
"En el Sendero Escolar Seguro ya hay un involucramiento de las autoridades de la escuela, de los vecinos, de los comerciantes en el trayecto en que el alumno hace para ingresar a la escuela o cuando sale. En estos clubes náuticos es distinto, porque no hay gente viviendo alrededor", comparó la edila.
La creación del Programa Camino Recreativo Seguro "representaría una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial, promover el uso responsable y compartido del espacio público y consolidar entornos urbanos más accesibles y protectores para la comunidad", concluyó.