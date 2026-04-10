Ciudad capital

Ya se ven en Santa Fe los primeros remises con el nuevo ploteo: por qué se aplica este "DNI visual"

Había sido aprobado por ordenanza. Luego, el Ejecutivo sancionó el Manual Identificatorio. Los nuevos coches deben tener una franja de color verde oscuro que cruce el capó, techo y baúl. Coexistirán con los tradicionales “verde manzana”.