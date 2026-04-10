Finalmente, aparecieron en las calles de la ciudad capital: coches de distintos colores (a excepción del verde) que tienen un llamativo ploteo, que es una suerte de “DNI visual”, que los identifica como lo que son y por el servicio de movilidad de transporte de pasajeros que prestan: son remises.
Ya se ven en Santa Fe los primeros remises con el nuevo ploteo: por qué se aplica este "DNI visual"
Había sido aprobado por ordenanza. Luego, el Ejecutivo sancionó el Manual Identificatorio. Los nuevos coches deben tener una franja de color verde oscuro que cruce el capó, techo y baúl. Coexistirán con los tradicionales “verde manzana”.
Según las estimaciones de la Municipalidad de Santa Fe, habría unos seis en calle. Otras fuentes dicen que son unos diez, o acaso más. A los ojos curiosos del transeúnte desprevenido, resultan llamativos: es que estos remises legales pueden ser -como se dijo- de distintos colores, no ya exclusivamente del “verde manzana” que identifica a los remises tradicionales.
Eso sí: deben tener una franja de color verde orcuro con detalles en negro, que cruza todo en capó, techo y baúl, más otros distintivos visuales en las puertas.
Según pudo relevar El Litoral, se han visto en barrios de Santa Fe capital como Candioti Norte y Sur, el microcentro y la zona del Puerto local. Cabe recordar que este cambio visual fue aprobado por el Concejo de Santa Fe allá por noviembre de 2025.
Y a finales de enero pasado, a través del Decreto Nº 16/2026, el Ejecutivo reglamentó el “Manual de Identidad del Subsistema de Remises”. Esta norma dispuso que todo vehículo afectado al servicio de remises podrá estar pintado de cualquier color de fábrica o repintado, con excepción de la gama de color verde, a fin de preservar el contraste con la franja identificativa.
La franja se dispone en el eje longitudinal del vehículo (centrada), desde el borde delantero del capó hasta el borde posterior del baúl. “El ancho de la franja será de 150 milímetros, confeccionada en vinilo calandrado de 70 micrones de espesor, con acabado brillante y que asegure una durabilidad de unos cinco años”, dice el texto administrativo.
Además, en ambos lados de esta franja central, abarcando toda su longitud y a una distancia de 5 mm, se ubican otras dos franjas de 50 mm de ancho cada una. Las mismas podrán ser impresas y contendrán cuadriculados de 25 mm por 25 mm, con colores azul oscuro y gris claro intercalados.
Otros requisitos
La nueva distinción identificatoria incluye, además de esta franja identificatoria, que cada vehículo debe poseer un elemento de individualización que identifique claramente la licencia y, en su caso, la agencia.
En los distintos elementos de rotulación deberán figurar,según corresponda, la palabra "Remís"; el Número de licencia; el Nombre de la Agencia, y “Municipalidad de Santa Fe”.
A su vez, en el parabrisas delantero se debe colocar una faja -la parte superior- del parabrisas delantero ("banderola"). que contendrá la palabra "Remís", el número de licencia y “Municipalidad de Santa Fe”. La faja no deberá interferir con la visibilidad del conductor ni con el barrido de los limpiaparabrisas. Hay otras especificaciones más técnicas que no vienen al caso.
¿Y los “verde manzana”?
El decreto establece que los vehículos habilitados como remises a la fecha de sanción de la Ordenanza N° 13.086 -que actualizó este subsistema de transporte- y que cuenten con ploteo o pintura de color verde en la totalidad de la unidad, podrán seguir prestando servicio en esas condiciones “hasta su reemplazo o baja definitiva”.
Cuando estas unidades sean reemplazadas, los nuevos vehículos deberán ajustarse obligatoriamente al esquema de franja verde establecido en el flamante manual.
Como contó oportunamente El Litoral, la Ordenanza N° 13.086 estableció que cualquier particular (vecino), previo a ser licenciatario, a tener el carnet profesional (D1), la RTV al día y a comunicarlo al municipio, podrá ser chofer de remís o de taxi y trabajar legalmente.
Entonces, los nuevos remises con el ploteo de la franja identificatoria y los tradicionales pintados en su totalidad con el verde manzana “van a convivir durante mucho tiempo. El que cambia de vehículo o ingresa al sistema debe plotear el auto bajo el nuevo manual de identidad”, adujeron desde el municipio.
Pero hay vehículos cuyos licenciatarios ingresaron al sistema en 2025 (antes de la ordenanza N° 13.086): “Estos tienen 15 años por delante con el ploteado verde en todo el coche”, afirmaron luego. Finalmente estimaron que “ya hay seis” que están bajo la nueva normativa.
“Económicamente es bueno”
“Debe haber unos diez remises que ya se pasaron al nuevo ploteo, números más, números menos. El cambio económicamente es muy significativo, debido a que a partir de ahora no nos veremos en la obligación de pintar de verde (manzana) todo el coche”, le dijo a El Litoral Raúl Aguado, de la Asociación de Permisionarios de Remises de Santa Fe.
Esto era un costo bastante elevado, y dentro de la ordenanza que habilitó este cambio, la intención era ahorrarles este gasto a los titulares de licencias de remises. “Pintar un auto completo cuesta hoy entre 500 y 600 mil pesos: hacer la franja identificatoria con los demás elementos visuales distintivos cuesta un tercio de ese valor”, comparó.
“Por ahí la gente no se termina de adaptar todavía de estos cambios -consideró el referente-, y le cuesta identificar a los nuevos remises. Pero por ahora, va yendo bien este cambio. Creo que va a ser cuestión de tiempo hasta que la sociedad visualice cómo serán los remises con el nuevo ploteado”, cerró.