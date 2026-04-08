A solicitud del Ejecutivo a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, el Concejo de Santa Fe aprobó el Mensaje N° 38/2025, y dio lugar a la creación del Informe Municipal del Inmueble (IMI). El tema pasó casi desapercibido en la última sesión -quizás quedó eclipsado por los intensos debates que se dieron-. Más allá de lo técnico de esta norma, no deja de ser importante.
El IMI, la norma que busca darle al vecino datos urbanísticos y "reparar" unas 300 caries urbanas
Se trata del Informe Municipal del Inmueble (IMI). Busca sistematizar y unificar en un solo lugar la información catastral, administrativa y tributaria -deudas impagas- de cada propiedad de la capital provincial.
¿Por qué? Porque esta ordenanza es una suerte de hoja de ruta organizadora de una voluminosa cantidad de datos catastrales, edilicios, administrativos (deudas por multas, como no haber cumplido con la notificación de desmalezamiento, por ejemplo), tributarios y fiscales -etcétera- de todos los inmuebles de la ciudad capital.
Con todo, en el IMI -que será un documento urbanístico que emitirá la Municipalidad capitalina, y al que todo vecino o particular podría solicitar su acceso-, estará contenida de forma sistematizada y unificada toda esa información.
El Informe Municipal del Inmueble “incorpora nuevas dimensiones que no se encontraban reguladas, como la situación patrimonial, existencia de multas, infracciones, estado de tramitación de obras, lo que permitirá disponer de información completa y útil para profesionales, escribanos, inversores y ciudadanos”, aduce el mensaje en sus fundamentos.
Asimismo, la creación de un procedimiento específico a cargo de la subsecretaría de Planeamiento Urbano, con intervención de las diferentes áreas municipales, “apunta a mejorar la eficiencia administrativa, reducir tiempos de tramitación y fortalecer la transparencia, mediante la trazabilidad y autenticidad de la información”, agrega luego.
En la Ordenanza Fiscal Municipal ya estaba incorporado el IMI como “un instrumento accesorio del régimen fiscal”; pero “la creciente complejidad de los procesos administrativos urbanos, las transferencias de dominios, los permisos de edificación (…) demanda una norma autónoma que defina su alcance, contenido y procedimiento con claridad”, añade.
La información
En el IMI constará toda la información “Tributaria y Fiscal” (“el informe expresará si el padrón contiene deudas o no, y en caso de poseer, de qué naturaleza se trata cada una”); y “Catastral” (“contendrá todos los datos relacionados al propietario, padrón del inmueble e información acerca de expedientes de mensura en trámite”), dice la flamante normativa.
En tercer lugar aparece la información “Urbanística”, donde se detallará el Distrito de Zonificación en el que se encuentra emplazado el inmueble, de acuerdo con la Ordenanza Nº 11.748 (Reglamento de Ordenamiento Urbano, ROU, y sus modificatorias); si aquel posee alguna afectación, ensanche o restricción y demás observaciones.
Luego se cita la información sobre “Edificaciones Privadas”. En este ítem se reflejarán todos los antecedentes edilicios e información sobre solicitudes en trámite para el padrón consultado, incluyendo el tipo de trámite, fecha de ingreso y estado de tramitación.
Luego se cita la información “Del Inmueble”, en cuyo apartado constarán los antecedentes de edificaciones declaradas y registradas por ante el Ejecutivo Municipal, así como solicitudes en trámite sobre el padrón consultado, incluyendo el tipo de trámite, fecha de ingreso y estado de dicha tramitación.
En el apartado “Patrimonio”, se observará “toda la información acerca del estado de protección del inmueble, y en caso de estar protegido se indicará el grado de protección”; y finalmente las “Faltas” (existencia de actas de infracción y/o multas vinculadas al inmueble, detallando su estado (pendiente, recurrida, firme o cancelada)”.
La norma modifica dos artículos de la Ordenanza Nº 11.962 (Fiscal Municipal), por lo cual quedó taxativamente establecido que la Constancia de Libre Deuda “es el único documento fehaciente que justifica que el titular de un bien inmueble ha satisfecho las tasas, derechos y contribuciones que recaen sobre el mismo, hasta el año de su solicitud inclusive”.
Ordenar lo desordenado
La flamante normativa “busca ordenar la información de los inmuebles en general de Santa Fe capital, para que los vecinos puedan acceder a toda la información de forma sistematizada y unificada. Es importante que la gente pueda pedir este informe para evitar estafas contra su propiedad, por caso”, dijo el concejal Lucas Simoniello (Interbloque “Unidos”).
“La información existe, quizás está desordenada. Esta normativa lo que hace es justamente darle una entidad organizadora. Además, quien quiera hacer una inversión inmobiliaria necesita de forma rápida y clara la información, sea esta catastral, administrativa y tributaria”.
Entonces, se busca también “agilizar el tráfico inmobiliario; pero también -insistió el legislador radical en este punto-, que el vecino tenga el debido resguardo respecto de la titularidad de su propiedad”.
En el IMI estarán todos los antecedentes edilicios, el contenido patrimonial, deudas de cada inmueble, la catalogación de la parcela, etcétera.
Caries urbanas
Pero además, el IMI “constituye un paso muy importante para la recuperación de las ‘caries urbanas’, que ya son alrededor de 300 en la ciudad- Toda la información urbanística sistematizada permitirá articular lo que se necesita para atacar los problemas de inmuebles sin mantenimiento”, consideró.
“A estos problemas los tiene ese vecino que convive con la mugre y la maleza del inmueble aledaño que está abandonado; o que es un aguantadero. Con el Informe Municipal del Inmueble, ahora tendrá todo nucleado en un solo informe. Y sí: es posible ordenar la información y agilizar procedimientos administrativos engorrosos”, cerró.