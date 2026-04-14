La organización de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 continúa avanzando y uno de los ejes centrales en esta etapa es la convocatoria a voluntarios.
Santa Fe sigue sumando voluntarios para los Juegos Odesur: ¿cómo anotarse?
El secretario Galdeano detalló que los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 ya superan las 5.000 personas en toda la provincia e indicó que la inscripción se realiza a través del sitio oficial
Así lo explicó Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité Odesur, quien remarcó que este tipo de eventos no pueden desarrollarse sin el aporte de quienes colaboran en tareas logísticas, de acompañamiento y atención en cada una de las sedes. “No hay juegos sin voluntarios”, resumió.
En ese sentido, explicó que la participación de voluntarios atraviesa múltiples espacios y funciones dentro de la organización general. “Los que uno ve en un evento de estas características con ese uniforme, en los escenarios deportivos, en los espacios de competición, en los lugares donde se alojan los atletas, en los fan fest o en los espacios donde hay comedores para los chicos que van de las escuelas a ver una competencia o para los propios deportistas, cumplen muchísimas tareas”, señaló.
Una experiencia inolvidable
Galdeano remarcó que ser parte de un evento de estas dimensiones deja una huella importante en quienes participan, no solo por el rol que cumplen, sino por todo lo que implica vivir desde adentro una competencia internacional.
“Es una experiencia interesantísima. Los que han vivido y han tenido la oportunidad de ser voluntarios en un Juego Olímpico o Sudamericano siempre dicen que es una experiencia inolvidable”, afirmó.
La convocatoria está dirigida a mayores de edad que quieran aportar desde distintos lugares de la organización. “Para todos los que tengan más de 18 años, buscamos que puedan aportar en las distintas tareas que hay para hacer en los Juegos Sudamericanos: en la organización, en la logística, en el turismo, en el acompañamiento y en la difusión de nuestras ciudades”, explicó.
¿Cómo anotarse?
El coordinador general del comité indicó que la inscripción permanece abierta durante todo abril y se realiza a través del sitio oficial del evento. Y detalló que se pueden inscribir en la página santafe2026.ar.
Además, valoró la respuesta que ya tuvo la convocatoria en las tres ciudades sede. “La verdad que estamos muy conformes, porque ya llevamos más de 5.000 voluntarios inscriptos”, señaló.
Galdeano también brindó cifras sobre la distribución territorial de los anotados y destacó que la participación viene siendo equilibrada entre las distintas sedes. “Para darte una idea, y bastante repartido entre las ciudades, tenemos alrededor de 2.500 de Rosario, más de 2.100 de Santa Fe y casi 600 de la ciudad de Rafaela”, precisó.
En ese marco, aclaró que cada persona puede elegir el lugar donde desea colaborar al momento de completar el formulario. “Uno va a ver que, cuando se inscribe, tiene la opción de elegir la sede donde quiere participar, donde puede colaborar”, indicó.
Y reiteró: “Durante todo el mes de abril vamos a estar recibiendo las solicitudes de inscripción de todos los que tengan expectativa de poder colaborar con la organización”.
Más de 5.200 atletas potenciales
En paralelo con la convocatoria de voluntarios, la organización ya trabaja sobre la base de una importante cantidad de competidores potenciales, a partir de la instancia preliminar en la que cada país fue informando su intención de participación. “Son casi 60 disciplinas y 43 deportes”, explicó Galdeano.
Sobre el proceso previo, agregó: “Se hace una preinscripción en la que los países, a través de sus comités olímpicos, dicen en qué deportes pretenden participar y qué cantidad de asistentes podrían tener”.
A partir de esos datos, ya se puede proyectar una presencia masiva de delegaciones en la provincia. “Hoy tenemos 5.298 atletas potencialmente para participar de los Juegos”, afirmó.
El funcionario detalló que, a la cantidad de deportistas, se suma un importante número de integrantes de cada delegación, entre entrenadores, asistentes y profesionales. “Si a eso le sumás un 30 por ciento más de asistentes, directores técnicos, managers, kinesiólogos, masajistas y demás, te da más o menos 7.000 visitantes de los 15 países de Sudamérica participando de los Juegos”, sostuvo.
Esto, remarcó, pone en dimensión la importancia que tendrá la organización logística y humana del evento en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
El primer paso del ciclo olímpico
Finalmente, Galdeano recordó que los Juegos Odesur forman parte del recorrido clasificatorio hacia otras grandes competencias internacionales y subrayó el valor deportivo que tendrá Santa Fe 2026 dentro del calendario continental. “Hoy, de las 60 competiciones que vamos a tener, 32 ya van a clasificar, avaladas por Panam Sports y por Odesur, para los Juegos Panamericanos”, explicó.
Y completó: “El ciclo olímpico se compone por los Juegos Sudamericanos primero, de ahí se clasifica a los Panamericanos y de ahí a los Juegos Olímpicos”.
En ese esquema, marcó la secuencia que se viene en los próximos años: “En 2026 tenemos Rosario, Santa Fe y Rafaela con los Juegos Sudamericanos; en 2027, Lima con los Juegos Panamericanos; y en 2028, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esto es lo que nos espera de acá en adelante”.