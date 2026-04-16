Santa Fe volverá a poner al agua en el centro de la escena deportiva internacional. La ciudad, con una tradición profundamente ligada a la natación en ríos y lagunas, se prepara para recibir dos de los eventos más importantes del calendario de aguas abiertas: el Mundial juvenil y las pruebas de Odesur. La agenda, concentrada entre fines de agosto y septiembre, posicionará a la capital provincial como una de las grandes sedes del continente.
Santa Fe se prepara para un año histórico en aguas abiertas
La capital santafesina se consolida como epicentro de los deportes acuáticos en 2026. Con sede en el Parque del Sur, la ciudad recibirá al Mundial juvenil y a los Juegos Odesur en una temporada que promete marcar un hito.
La confirmación llegó de la mano de la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, quien en diálogo con CyD Litoral destacó la magnitud del desafío y el trabajo articulado que se viene realizando desde hace meses entre Provincia, Municipio, federaciones, asociaciones y equipos técnicos. “Es un año súper intenso para los deportes acuáticos y especialmente para Santa Fe”, sostuvo.
La dirigente remarcó que la ciudad viene consolidando desde hace tiempo su lugar dentro de la disciplina, pero que esta temporada tendrá una dimensión inédita. “Siempre nos caracterizamos por las aguas abiertas, pero este año la exigencia es mucho mayor porque vamos a recibir competencias internacionales con todo lo que eso implica en logística, organización y estructura”, explicó.
El Parque del Sur, el gran escenario de septiembre
Uno de los puntos centrales de la organización es el circuito elegido para la competencia. Según detalló Primón, la sede será el lago del Parque del Sur, donde ya se realizaron recorridas técnicas y visitas de evaluación para definir cada aspecto del montaje. El ingreso de los nadadores y del equipo organizativo será a través del club El Quillá, una referencia clave en la disciplina local.
“Ya se pensó el circuito y ya hicimos visitas. Tenemos otra prevista en los próximos días porque no es fácil coordinarlo: convivimos con otros deportes dentro del mismo lago y hay que contemplar todas las exigencias que nos marca Odesur”, explicó. La dirigente señaló que el recorrido será horizontal, con un trazado de forma ovalada que luego será replicado en el Mundial.
En cuanto a la infraestructura, confirmó que habrá un bollado de entre tres y cuatro boyas, aunque la disposición definitiva se resolverá sobre la fecha, una vez completadas las últimas mediciones. “Eso lo vamos a definir a último momento de acuerdo con la medida final del parque y las condiciones del espacio”, precisó.
Uno de los temas que generaba expectativa era el estado del agua, especialmente por las consultas recurrentes sobre la presencia de vegetación flotante. Sobre ese punto, Primón llevó tranquilidad y aseguró que los estudios sanitarios vienen realizándose desde hace más de seis meses.
“Lo más importante era el análisis del agua y dio en perfectas condiciones. Todo lo que es estreptococo y Escherichia coli está dentro de los parámetros. Los repollitos pueden afectar la visual, pero no el estado sanitario”, afirmó.
Dos semanas que pondrán a Santa Fe en la vidriera internacional
La programación prevista será intensa. El Mundial juvenil está proyectado entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre, mientras que las competencias correspondientes a los Juegos Odesur se desarrollarán el 12 y 13 de septiembre, apenas unos días después. Para la Federación, será un desafío organizativo sin precedentes.
“Vamos a tener dos semanas cargadísimas, pero si todo sale como está previsto va a ser una experiencia maravillosa para todos: para la federación, para la confederación, para los voluntarios y para toda la ciudad”, destacó Primón.
La expectativa en cuanto a la convocatoria también es alta. Para el Mundial se espera la presencia de más de 300 nadadores, mientras que Odesur reunirá a unos 40 deportistas. La diferencia, explicó, responde al formato de cada competencia: mientras el Mundial incluye delegaciones de distintos continentes y varias pruebas, Odesur tendrá como eje la carrera de 10 kilómetros.
“El Mundial recibe representantes de todo el mundo y cada país puede tener hasta dos nadadores por rama en distintas carreras. En Odesur el número es menor porque es una sola prueba”, explicó.
En cuanto a la presencia argentina, Primón adelantó que la intención es llegar con delegación completa. “Creemos que vamos a tener cuatro mujeres y cuatro varones para el Mundial, y dos por rama para Odesur. Los selectivos ya se hicieron acá en Santa Fe y estamos esperando la confirmación final del equipo técnico”, indicó.
La dirigente también subrayó el crecimiento competitivo de la disciplina a nivel nacional. “Este año cerramos el campeonato argentino con cuatro carreras, algo histórico. Hacía muchísimo tiempo que no se lograba un calendario así, y eso les da a nuestros deportistas mucho más roce”, sostuvo.
Una ciudad que respira agua y deporte
Más allá del plano estrictamente competitivo, Primón destacó el acompañamiento del público santafesino, acostumbrado a convivir con este tipo de disciplinas. La relación de la ciudad con el agua es histórica y atraviesa no solo el deporte profesional, sino también la práctica amateur y recreativa.
“Hay muchísimo acompañamiento. Cada vez que hay una competencia en la laguna o en el río, la gente responde. Santa Fe está muy identificada con el agua y con este tipo de deportes”, expresó.
Además, confirmó que durante julio se realizará un campus de entrenamiento que podría desarrollarse en San Jerónimo Norte o en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de llegar con la preparación cerrada antes de agosto.
Con el reloj ya corriendo hacia septiembre, la capital provincial se prepara para un evento que no solo pondrá a prueba su capacidad organizativa, sino que volverá a mostrar una de sus marcas identitarias más fuertes: el vínculo entre la ciudad, el agua y el deporte.