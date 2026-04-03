La Municipalidad de Santa Fe avanza con trabajos programados para la limpieza y mantenimiento del lago del Parque del Sur, uno de los pulmones verdes más elegidos por los santafesinos para recrearse.
Con una malla contienen el avance de los repollitos del lago del Parque Sur
Se busca un mejor control en el desplazamiento de la vegetación acuática y facilitar así su extracción. Este trabajo forma parte de la limpieza y el mantenimiento que se realiza regularmente en el lago.
En ese marco, personal municipal colocó una malla de contención que permitirá evitar el desplazamiento de la vegetación acuática por efecto del viento de un sector a otro del lago, controlar su ubicación y facilitar su extracción.
La contención también ayuda a reducir su reproducción, ya que mantenerlas agrupadas les quita luz y nutrientes.
La malla fue confeccionada con sogas y boyas recuperadas de redes de pesca donadas por la Dirección de Caza y Pesca de la Provincia.
Previa colocación de las mismas, personal municipal les quitó los tejidos de tanza y les colocó franjas de 40 centímetros de mediasombra, con el objetivo de evitar afectar a la fauna del lago y, a su vez, fortalecer la contención.
El objetivo siempre es regular la cantidad de vegetación sin afectar los roles esenciales que la misma cumple dentro del ecosistema.
Las tareas de recolección de la vegetación acuática se realizan de manera manual mediante rastrillaje, con el objetivo de garantizar la higiene de los espejos de agua sin alterar su equilibrio biológico.
En los operativos trabajan en conjunto equipos municipales y cooperativas de ex cuidacoches, sumando aproximadamente 20 personas dedicadas a estas labores.
De esta manera, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti continúa reforzando las acciones de mantenimiento que contribuyen al cuidado del ambiente y al uso seguro y ordenado de los espacios públicos.