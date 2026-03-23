Volvieron los repollitos al lago del Parque Sur, ¿traerán la cosechadora acuática cordobesa?

El lago del Parque del Sur, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, vuelve a mostrar una postal que ya se volvió casi familiar: amplias porciones de su superficie cubiertas por “repollitos de agua”, una vegetación flotante que avanza con rapidez y transforma el espejo en una alfombra verde. El fenómeno genera preocupación entre vecinos y visitantes del parque, pero también reabre un problema ambiental que la ciudad conoce desde hace años y que, pese a distintos operativos de limpieza, vuelve a repetirse periódicamente.
La ciudad, los repollitos. Guillermo Di Salvatore
Qué son los “repollitos” y por qué aparecen
Los llamados repollitos de agua son una planta acuática flotante cuyo nombre científico es Pistia stratiotes, perteneciente a la familia de las aráceas. Se trata de una especie que se reproduce con gran velocidad en ambientes de aguas quietas, especialmente cuando coinciden altas temperaturas, abundancia de nutrientes y poca circulación del agua.
Horizonte de repollitos y agua. Guillermo Di Salvatore
Según especialistas del sistema científico local, la proliferación se produce principalmente durante la primavera y el verano, cuando la planta entra en su etapa de mayor crecimiento. En esas condiciones, cada ejemplar genera nuevas plantas por reproducción vegetativa, lo que puede cubrir grandes superficies en pocas semanas.
Suelo firme para las aves que buscan alimento entre los repollitos. Guillermo Di Salvatore
El problema no es sólo estético. Cuando los repollitos se acumulan en grandes cantidades forman verdaderas “islas” vegetales que impiden el paso de la luz y reducen el oxígeno disponible en el agua, lo que altera el equilibrio del ecosistema y puede afectar a peces, anfibios y otras especies que habitan el lago.
Repollitos frente al Náutico Sur. Guillermo Di Salvatore
Un problema que se repite desde hace años
La expansión de esta vegetación en el lago del Parque del Sur no es nueva. Distintos episodios similares se registraron en los últimos años, con momentos críticos en los que la planta llegó a cubrir casi la totalidad del espejo de agua. En algunos casos la cobertura superó el 90% de la superficie, afectando actividades recreativas y deportivas que se realizan en el lugar.
Ante estas situaciones, la Municipalidad de Santa Fe desplegó diversos operativos de limpieza. En un principio las tareas se realizaron de forma manual, con lanchas, redes y maquinaria desde la costa, pero esos métodos resultaron insuficientes para controlar la expansión de la planta.
Uno de los momentos más recordados en la lucha contra los repollitos ocurrió a comienzos de 2024, cuando el municipio gestionó la llegada de una cosechadora acuática proveniente de Córdoba, especialmente diseñada para retirar vegetación flotante. La máquina comenzó a operar en el lago trasladando los repollitos hacia la orilla, donde eran retirados con retroexcavadoras y cargados en camiones para su disposición final.
Con la máquina acuática que llegó desde Córdoba (tras la colaboración de autoridades del gobierno de La Docta), sumado a una retroexcavadora, el trabajo fue diario para cumplir la misión y retirar la totalidad de los repollitos.
Durante semanas de trabajo continuo, la maquinaria permitió retirar decenas de camiones cargados de vegetación, logrando recuperar gran parte del espejo de agua y devolver al lago su aspecto habitual. El operativo se complementó con la instalación de sistemas de bombeo para mejorar la oxigenación del agua y reducir las condiciones que favorecen la proliferación de la planta.
Una postal que se repite, los repollitos que cubre toda la superficie de un gran sector del lago. Guillermo Di Salvatore
Por qué los repollitos vuelven
Sin embargo, la solución nunca fue definitiva. Desde el municipio explican que el fenómeno responde a un conjunto de factores ambientales difíciles de eliminar por completo. Entre ellos se destacan las altas temperaturas, las lluvias que aportan nutrientes al agua y la escasa circulación del lago, condiciones que favorecen el crecimiento acelerado de esta vegetación.
Además, aun después de una limpieza intensiva, pequeños fragmentos de la planta pueden permanecer en el agua o ingresar nuevamente desde sectores cercanos, lo que permite que el ciclo de reproducción se reinicie con rapidez. Por eso, los especialistas consideran que el control de los repollitos requiere intervenciones periódicas y un monitoreo constante del ecosistema. ¿Será necesario traer nuevamente la cosechadora acuática?
Más imágenes de los repollitos. Guillermo Di Salvatore
Un desafío ambiental urbano
Por el momento, la Municipalidad continúa dándole batalla a los repollitos con cuadrillas de trabajadores que intentan retirarlos todos los días. En los operativos trabajan en conjunto equipos municipales y cooperativas de ex cuidacoches, sumando aproximadamente 20 personas dedicadas a estas labores.
Según informaron desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, cuadrillas municipales y cooperativas de trabajo realizan cada semana tareas manuales de remoción de la vegetación acuática para “mejorar el estado del espejo de agua sin alterar su equilibrio biológico”.
Las acciones forman parte del cronograma de mantenimiento de espacios públicos implementado por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti e incluyen además la colocación de sogas y boyas —recuperadas a partir de redes de pesca incautadas donadas por la Dirección de Caza y Pesca de la Provincia— para contener la expansión de repollitos y algas, trabajos que llevan adelante operarios municipales de la delegación del Parque Garay.
Sin embargo, desde la semana pasada el municipio está abocado principalmente a las consecuencias de la lluvia, con activación de protocolo por lluvias y tormenta, según se informó ante la consulta de El Litoral. "Esto lleva a qué las cuadrillas municipales se aboquen a las tareas que se enmarcan en el protocolo fase 1: desobstrucción de bocas de tormenta, limpieza de canales, recolección de basura disemina, ramas y voluminosos".
Otro dato es que en las últimas horas apareció vandalizada una de las construcciones que contienen las bombas del lago, por lo que investigan lo ocurrido.
Así está la casilla de la bomba del lago. Guillermo Di Salvatore
Mientras tanto, el lago del Parque del Sur sigue siendo un punto clave del paisaje urbano santafesino y un espacio de recreación para miles de vecinos. Además, en los próximos meses será un paso habitual de los atletas que participarán de los Juegos Suramericanos que se disputarán en la ciudad.
La aparición cíclica de los repollitos recuerda que incluso dentro de la ciudad los ecosistemas mantienen dinámicas propias, donde el equilibrio entre intervención humana y procesos naturales se vuelve un desafío permanente.
Con las abundantes lluvias de este fin de semana es probable que se reproduzcan con mayor velocidad.