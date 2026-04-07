Natación

Sofía Garcés: el gran debut de la nadadora santafesina en el Mundial de Egipto

La deportista analizó su gran desempeño en los 10 km de la World Cup, donde logró el 29° puesto en la general. Tras el roce internacional, ya pone la mira en las próximas etapas del circuito mundial en España e Italia, mientras continúa la búsqueda de apoyo económico.