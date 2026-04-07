Luego de una exigente travesía que incluyó escalas competitivas en el país y un viaje extenuante hacia el continente africano, Sofía Garcés regresó a la ciudad con la satisfacción del deber cumplido. En diálogo con CyD Litoral, la joven nadadora repasó su actuación en la primera etapa del circuito mundial de Aguas Abiertas en Egipto, donde se midió con la elite de la disciplina.
Sofía Garcés: el gran debut de la nadadora santafesina en el Mundial de Egipto
La deportista analizó su gran desempeño en los 10 km de la World Cup, donde logró el 29° puesto en la general. Tras el roce internacional, ya pone la mira en las próximas etapas del circuito mundial en España e Italia, mientras continúa la búsqueda de apoyo económico.
"Fue una experiencia hermosa, aprendí un montón. Pude competir con las mejores nadadoras del mundo y eso sirve para tener roce, para saber dónde estoy parada al medirme con ellas", confesó Garcés, quien el pasado 27 de marzo completó los 10 kilómetros con un resultado que superó sus propias expectativas: 4° puesto en la categoría Junior y 29° en la clasificación general.
Un calendario sin respiro
La preparación de Sofía no dio tregua. Antes de cruzar el océano, debió cumplir con la tercera fecha del circuito argentino en San Juan. "Fue un viaje muy largo. Competí en San Juan y de ahí me fui directo a Ezeiza. Fue una carga de torneos de varios días, pero ya estoy recuperándome", explicó.
Lejos de tomarse un descanso, la santafesina ya tiene la agenda marcada: este sábado volverá a lanzarse al agua en Santo Tomé para el cierre del circuito nacional. Sin embargo, su gran objetivo de 2026 está en Europa.
"Este año decidí enfocarme de lleno a las aguas abiertas, dejando un poco de lado la natación de carreras (pileta) porque los calendarios se cruzan", señaló sobre su exigente rutina de 10 turnos de agua semanales (doble turno diario), complementados con gimnasio, nutricionista y psicología deportiva.
El desafío de los recursos y el clima
A pesar de sus logros deportivos, la lucha fuera del agua sigue siendo cuesta arriba. Para viajar a Egipto, Sofía contó con el apoyo de empresas y donantes anónimos, pero la logística para las próximas fechas es compleja.
"Sigo buscando ayuda económica porque son viajes muy costosos y lejos. El 24 y 25 de abril compito en Ibiza (España) y el 1 y 2 de mayo en Cerdeña (Italia). Estoy a disposición de las empresas que quieran apoyarme", manifestó.
Otro factor determinante en su campaña es la adaptación climática. Tras competir con 15°C en San Juan y el clima árido del desierto egipcio, ahora enfrenta el otoño santafesino.
"En San Juan hacía mucho frío afuera y el agua estaba caliente; en Egipto el cambio horario y el clima seco influyeron, y ahora en Santo Tomé el agua va a estar linda pero afuera estará fresco. Hay que adaptarse y no enfocarse tanto en eso, sino en nadar", concluyó con la determinación de quien ya se siente parte de la elite mundial.